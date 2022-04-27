工程師每天工作超過10小時 網一看薪水大嘆：比作業員還慘

一名網友在「Dcard」發文表示，他目前在一家電腦公司擔任工程師，每天工作時間超過10小時，但一個月也就三萬五而已，加班費也都被換成補休，讓他感覺工作環境不太理想，無奈地詢問眾人：「是我不知足，還是台灣大環境就是這樣？」引起眾人熱烈討論。

原PO以「每天加班一個小時，該考慮離職嗎？」為題發文，提到他每天在公司一待就是10小時以上，雖然公司表定是6點下班，但如果工作到7點還是不會有加班費和補休，因為公司將6點到6點半視為休息時間，「一個月也就35K，獎金和年終加起來也就大概3到4個月，如果要不是晚上進修，估計也會被要求繼續加班，且被排的事情也會更多。」

許多網友認為薪資太低，「什麼工程師這薪水…是不是可以跳了啊」、「比作業員還慘…是啥工程師」、「如果會嚴重影響你的休息時間和進修，建議存夠生活費就離職，找一份可以正常上下班的，畢竟你進修是為了更好的出路，別讓常態加班拖你後腿」、「建議騎驢找馬慢慢找，有更好的就跳吧，台灣的就業環境就是這樣，加班常態，薪資提升全靠跳」。

也有人鼓勵原PO，「看工作年資多久，現在的低薪不代表永遠的低薪，我第一份從助理開始做起28K，透過換工作，在薪水上做爭取，最後也如願以償呢」、「每天加班一小時根本沒啥，但35K也太慘，加班30小時以內應該在科技業很多都是常態」、「如果是第一份工作可以當累積經驗，如果真的能讓你成長、技術提升或變得符合市場需求的話，我覺得你可以看給自己設個時間，稍微待一下當第二份資談」。