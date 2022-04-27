離職半年「前公司照匯薪水」他傻眼 內行人秒點關鍵：不妙

出社會後，許多人會多試幾個工作，找到自己最滿意的才會穩定下來到退休。近日有一名網友分享經驗，他從前公司離職快半年後，竟然還陸續收到薪水，讓他看了很傻眼，也不知道該怎麼辦才好，有內行網友勸他快處理「以免被告」。

一名網友在Dcard發文，他表示已經從前公司離職，目前已經在新公司任職了快五個月，還是會收到前公司每個月發來的薪水，備註也是寫著「薪資」無誤，他看了超傻眼，但也不知道該如何是好「我該打給銀行詢問把它匯給我的錢轉回去嗎？還是就這樣不理？」。

不少網友看完後開玩笑說，「你是不是被公司包養了？」、「當作不知道，公司倒了也不會要回去」、「佛心公司 」，也有人認為「會不會是獎金」、「部分公司獎金會於計算期間在職的比例發放」、「離職半年多還是會收到獎金入帳，已習慣」。

也有人分享自己過去經驗，「之前離職後 還被會計匯錯三次⋯匯錯一次就算了 還三次，超級問號？而且會計打來還說什麼匯錯了對方急著用錢，叫我馬上轉過去，真的很問號，留著我的帳號然後一直轉錯是怎樣？」。

但內行人狂勸原po「感覺要先打電話或寫email給前公司的HR說一下，再問他該怎麼處理，不過跟錢有關的事情建議寫email留紀錄，對自己比較有保障」、「最好聯絡前公司一下，因為前公司之後發現，要告還是可以告喔」、「前公司發現後可以要求你返還薪資，你不還會被告侵佔喔！趕快通知前公司，錢也不能花」。