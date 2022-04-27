快訊

拜登提新招制裁俄羅斯 扣俄財產援烏克蘭

離職半年「前公司照匯薪水」他傻眼 內行人秒點關鍵：不妙

聯合新聞網 / 綜合報導
網友表示已經到了新公司快五個月，還是一直收到前公司給的薪水。 圖／ingimage
網友表示已經到了新公司快五個月，還是一直收到前公司給的薪水。 圖／ingimage

出社會後，許多人會多試幾個工作，找到自己最滿意的才會穩定下來到退休。近日有一名網友分享經驗，他從前公司離職快半年後，竟然還陸續收到薪水，讓他看了很傻眼，也不知道該怎麼辦才好，有內行網友勸他快處理「以免被告」。

一名網友在Dcard發文，他表示已經從前公司離職，目前已經在新公司任職了快五個月，還是會收到前公司每個月發來的薪水，備註也是寫著「薪資」無誤，他看了超傻眼，但也不知道該如何是好「我該打給銀行詢問把它匯給我的錢轉回去嗎？還是就這樣不理？」。

不少網友看完後開玩笑說，「你是不是被公司包養了？」、「當作不知道，公司倒了也不會要回去」、「佛心公司 」，也有人認為「會不會是獎金」、「部分公司獎金會於計算期間在職的比例發放」、「離職半年多還是會收到獎金入帳，已習慣」。

也有人分享自己過去經驗，「之前離職後 還被會計匯錯三次⋯匯錯一次就算了 還三次，超級問號？而且會計打來還說什麼匯錯了對方急著用錢，叫我馬上轉過去，真的很問號，留著我的帳號然後一直轉錯是怎樣？」。

但內行人狂勸原po「感覺要先打電話或寫email給前公司的HR說一下，再問他該怎麼處理，不過跟錢有關的事情建議寫email留紀錄，對自己比較有保障」、「最好聯絡前公司一下，因為前公司之後發現，要告還是可以告喔」、「前公司發現後可以要求你返還薪資，你不還會被告侵佔喔！趕快通知前公司，錢也不能花」。

薪水 職場

延伸閱讀

一天上2次廁所太多？ 他入職五天因7項「超瞎理由」被開除

離職前惡搞！北市議員助理碎掉選民服務卡挨告下場曝

大學妹打工第一天趁上廁所搞失蹤不做了 離職原因讓全場傻眼

新人狂出走她當人資好崩潰 網指出這問題勸「你也快走」

相關新聞

一天上2次廁所太多？ 他入職五天因7項「超蝦理由」被開除

剛進入一間新公司工作，若因為奇葩理由被開除實在無法接受。一名網友剛入職五天，不料公司卻拿「超蝦理由」要開除他，並列出7項公司提出的資遣原因，但同時也願意再給原po機會，但必須減薪10%，令他相當傻眼，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

工程師每天工作超過10小時 網一看薪水大嘆：比作業員還慘

一名網友在「Dcard」發文表示，他目前在一家電腦公司擔任工程師，每天工作時間超過10小時，但一個月也就三萬五而已，加班費也都被換成補些休，讓他感覺工作環境不太理想，無奈地詢問眾人：「是我不知足，還是台灣大環境就是這樣？」引起眾人熱烈討論。

缺工難解！逾半服務業靠加薪「留才」，平均加薪7.83%

大缺工潮席捲全台各產業，根據統計去年總缺工人數達24.8萬人，對此服務業專屬求職平台「518熊班」特別針對站內企業會員進...

面試薪水期望35k被主管恥笑 苦主揭「慘痛經驗」：很多都這樣

面試時，除了自我介紹及敘述未來願景外，最後也可能會被問到「期望薪資」的部分。有一位網友講述自己最近面試完一個工作，期望薪資寫35K，卻被面試主管當場恥笑，讓他相當傻眼「明明是職缺上開35-38K，我不知道我填這數字哪裡有問題？」，引起網友熱議。

職災保險法5月上路 擴大納保範圍30萬人受益

「勞工職業災害保險及保護法」5月1日上路施行，勞動部今天到行政院會報告「勞工職業災害保險及保護法上路整備情形」，勞動部表...

工作傳訊「1開頭」直接大踩雷 主管搖頭：超沒水準禮貌

在職場工作時，除了須具備工作能力外，和人的應對也千萬不能馬虎。近日有一名主管分享自己的經驗，他表示下屬每次傳訊息時，開頭就直接踩到他的地雷，讓他直呼「現在年輕人都這麼沒水準和禮貌嗎？」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。