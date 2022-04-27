一天上2次廁所太多？ 他入職五天因7項「超瞎理由」被開除

剛進入一間新公司工作，若因為奇葩理由被開除實在無法接受。一名網友剛入職五天，不料公司卻拿「超瞎理由」要開除他，並列出7項公司提出的資遣原因，但同時也願意再給原po機會，但必須減薪10%，令他相當傻眼，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在「Dcard」工作版發文，他應徵進入一間公司，不料五天後公司卻拿超瞎理由資遣他，7項理由包含，

1.公司到任何地方都需要刷門禁卡，因此公司拿了記錄表示，原po「一天上兩次廁所，每次三分鐘頻率太高」。

2.公司在電腦有安裝監控軟體，查看原po的line聊天紀錄後，發現他下班後會跟家人、朋友抱怨公司。

3.公司發現原po還沒關閉104的履歷，認為他一定還在找工作，對公司沒有向心力。

4.入職後原po跟前輩聊天後才知道，面試時說的福利他們都沒領過，於是他去詢問人資，沒想到卻被公司認為「太愛計較，沒有把公司當成家」。

5.準時下班。公司是彈性40分鐘上下班，他都是最早到，因此在正常下班時間後10分鐘下班。

6.公司認為原po不積極，但帶他的前輩在他報到的第一天後就請假了，也沒有交代任何事，因此安排他整理前輩的文件。

7.不做筆記。原po解釋由於公司系統相當複雜，因此他做了非常詳細的筆記打臉這項理由，後來公司還跟他要筆記當作之後新人的教材。

公司說要開除原po，但同時也願意給他機會改善，但前提是要扣薪水的10％，最後他選擇離職，隔天公司再次打來詢問是否要再一次機會，原po也果斷拒絕，但他仍然很感謝公司，原本就想離職但不知道該如何開口，沒想到公司先資遣他，也期望公司未來開除人的理由可以更好一點。

他最後也表示，分享這件事並非要討拍，也沒有要攻擊公司，最後公司也願意開非自願離職單加上幾天假當作補償，雙方都能接受，所以並沒有要公審公司，只是單純分享資遣理由很瞎。

網友紛紛表示，「超扯，監控這個侵犯到隱私了吧，不知道能不能吿…不管哪一點都覺得瞎到爆，哪個年代的公司規章啊，是說我也會感謝這種爛公司資遣我，讓我拿失業輔助」、「什麼爛公司，廁所我都想上就上，還管制笑死」、「什麼公司，好可怕！」、「所以我上班要裝尿管是不是？根本不能上廁所了呀！」、「恭喜你還拿到資遣費」、「看到新世界」、「多喝水、多尿尿才有健康的身體，員工的身體健康是公司永續經營的作法，因爲尿尿次數開除你的公司，可以看出這公司規模肯定不大，短視近利、沒有宏觀、也沒有企業永續發展的思維。恭喜離開」、「還好你只花5天在爛公司上」、「我還聽過連公司網路，如果看104的話，主管會收到通知…」。