她面試薪水談35k但入職前接「這消息」不去了 網：算妳聰明

找工作是一件費時又累人的事，有一名網友最近就分享她面試了一間外商公司，當時已談好薪水35k，但就在入職前卻收到消息「新人的薪資會比起薪低500元」，讓她傻眼並索性不去了，網友看了也表示，「還好妳聰明沒進去」。

原PO在Dcard以「薪水比面試時說的還要少500，該去嗎？」為題發文表示她前幾天面試一間外商，經歷三次面試和一次筆試，三次的面試他們都確認過薪資是35k，平台上公布的薪資也是如此，結果在入職前卻被告知新人的薪資會比起薪低500元，讓她覺得這公司不是很老實。

原PO表示她是頂大文組，已經面試了將近一百家公司，有些直接哭窮抱怨疫情期間多辛苦，有些直接叫她改成接案不要當正職，另外也有一大堆公司起薪才28K，讓原PO不禁感嘆「我還是認了自己沒有工作賺錢的命，要是努力有用，世界上就沒有苦難了。」

有網友留言附和，「看到面試100多家真的佩服妳，最近也在找工作找得很絕望，但從小看大，連薪水500也要用欺瞞的方式，可見這公司應該有更多不為人知的地方，還好妳聰明沒進去」。但也有網友認為還是可以先試試看，「少500也還好吧，妳要履歷一輩子都空白嗎？」、「先做了啊！撐個一陣子當洗履歷，先擺脫新鮮人頭銜。」、「有一些公司會在試用期結束後進行薪資調整，說不定他們是這樣？」

其他網友則熱心建議，「你面試100多間也太誇張，你是不是履歷有問題啊？」、「面試將近一百間，妳有沒有記錄下每次的狀況，回頭看看問題出在哪裡？」、「1.起薪可以低，但千萬不亂槍打鳥，妳必須知道妳想要往哪裡走，假設妳現在不知道未來要往哪走，在這種疫情的世代妳想想哪些行業真的很夯？錄取率會比較高！2.一週最多投4間公司，等待兩個禮拜的時間、去面試、再等一週。一直盲目的投履歷就是亂槍打鳥，不但面試回答、履歷不好準備，妳也會忘記哪些是妳投過的。3.台灣就是很多慣老闆，妳不滿意薪水還有很多人來，但也要適時給自己薪水設一個適合的boundaries（範圍），並且讓對方感覺妳為什麼值得這個薪資。」