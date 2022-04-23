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新人狂出走她當人資好崩潰 網指出這問題勸「你也快走」

聯合新聞網 / 綜合報導
一位人資因為新人陸續想離職感到崩潰，網友突破盲點，勸她也趕快離職。
一位人資因為新人陸續想離職感到崩潰，網友突破盲點，勸她也趕快離職。

疫情期間各行各業多少都受到波及，一位擔任人資職務的網友就在「Dcard抱怨這陣子「員工常常沒說明清楚原因就離職」，讓她面對老闆時壓力山大，甚至為了留住新人，她還自掏腰包請她們吃下午茶，讓她直呼：「好累，不是只有找工作累，找人也累」。

原PO提到，她任職的公司規模不大，自己擔任人資這個職位也有三年了，但最近不知道是因為疫情還是什麼其他原因，員工常常沒說明清楚原因就離職了，「雖然都有提早說，但我們還沒有請到人他就離開了，導致最近有缺工嚴重的問題」。

原PO表示，最近好不容易請到兩個新的妹妹，正在開心不會被老闆追殺的時候，「第一個妹妹突然說要離職，也不知道是做的不好還是不習慣，但我覺得就這樣放她走，我一定會被追殺」，原PO苦勸她多時，但一直沒有成功，結果另一位新人看到有人做一陣子就要走，也被嚇到說想離職，為了勸阻兩位新人離開，原PO甚至自掏腰包請她們吃下午茶。

許多網友紛紛表示，「薪水太低、福利太差、沒發展性、別間更好，你也趕快跳一跳吧，結案」、「留不住人是公司的問題」、「員工會一直走公司一定有問題啊，你也快逃吧，目前的公司也是離職率很高，上個月連HR都走到剩一個人資主管，聽說也快走了，所以我也趕快跑」、「你是負責找人，又不是負責留人」、「你可以跟她們做個詳細保密的離職面談，然後委婉告知該部門主管」。

Dcard 離職

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