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工作不到一周想離職被挽留 過來人曝內幕：別上當

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友到新公司工作不到一星期想離職，沒想到從主管到經理、老闆都出面來慰留她，讓她壓力超大。 示意圖／ingimage
一名女網友到新公司工作不到一星期想離職，沒想到從主管到經理、老闆都出面來慰留她，讓她壓力超大。 示意圖／ingimage

職場上人員來來去去時有所見，但一名女網友日前打算辭職，沒想到竟然驚動全公司，從主管到經理甚至老闆都來跟她面談並慰留，讓她壓力超大，「我還做不到一星期欸？」職場老鳥則解釋公司慰留的原因。

原PO在Dcard貼文表示，在這間公司做了一陣子後覺得不適合自己，於是決定另謀出路。她向主管提出要離職一事後，對方開始挽留說「不再考慮一下嗎？真的要走呀？」沒想到這下子驚動全公司上下，當主管說服不了原PO後，就換經理來。

經理也動之以情地表示「我覺得妳能力很好，所以可能主管會常常丟東西給妳，是因為他覺得妳可以，想把事情交代給妳，妳如果覺得事情很多很雜妳要講，我們可以一起排解」，但這些話依舊動搖不了原PO的心，最後只好換老闆出馬。

老闆也開始讚賞原PO的能力，還扯到面相，稱讚她有能力，其他的求職者都不及她，希望原PO不要那麼快就放棄，但一番話依舊沒有改變她想辭職的念頭。後來老闆乾脆將主管和經理叫進辦公室，來個四方會談，讓原PO壓力超大，只好藉口說先回家考慮看看，「看不懂到底是很缺人還是真的很喜歡我，但我還做不到一星期欸？」

過來人則解釋內幕，「想太多了，妳根本沒有想像中的重要，單純是要重新找人很麻煩，特別是小公司」、「應該是妳薪水開太低，他們捨不得放棄請下一個」、「翻譯：妳是一個便宜好用的員工」、「挽留要看情況啊，如果跟我同學一樣，被挽留月薪多1萬，分紅多兩個月當然留」、「說能力很好卻沒給出應有待遇，那就是畫大餅，吃不到」、「願意加薪挽留的才是人才，光嘴巴說的都只是還沒找到人而已」。

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