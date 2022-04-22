報到驚覺「薪資陷阱」 她隔天領離職單嗆：對不起我不夠奴

一名網友在「Dcard」發文談到，前陣子她錄取一間大公司的助理，當初面試時對方提到薪水是法定基本工資，沒想到報到時才發現底薪中包含2,000塊全勤獎金，隔天一早她索性直接簽離職單走人，讓留言網友讚爆。

自今年元旦起，每月基本工資為25,250元。但一名網友發文提到，當初在面試時，已談妥底薪就是基本工資，她認為這份助理工作能學到很多東西，才答應報到。但到職第一天在人資填資料時，卻發現薪資單上寫「本薪23,250元、全勤2,000元」，也就是要合計全勤獎金才是當初談的基本工資。

她表示，當下有另一位新人也在報到，因此沒有直接詢問。不過她眉頭深鎖，繼續聽人資講解公司制度。她提到：「我前一份工作是會計兼人資，如何計算薪資、休假制度等多多少少是有瞭解」。她認為請假扣薪合理，但額外又要扣全勤，讓她無法接受。她補充在面試時，對方甚至提到，若遲到幾分鐘就倒扣多少錢，直呼：「奇葩的規定真的刷新我的三觀」。

於是隔天一早，她決定直接到人資領離職單走人，發文酸：「對不起我不夠奴，我要繼續找工作了，掰掰」。網友大讚她的行為，認為公司的制度太不合理，「讚喔，就是要這樣爽快。甩慣老闆就像甩渣男一樣，全勤2000真的摳爆，還要用騙的把人騙進來」、「同樣經歷，我也同樣隔天離職」、「這種小氣到爆的公司走了也好，恭喜原PO」、「這要檢舉了吧，還以為是5年前的薪水」。