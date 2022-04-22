快訊

疫情為社區流行階段 指揮中心：即起6縣市醫院暫停探病

18萬人份輝瑞口服藥物Paxlovid已抵台 總計簽約70萬份

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她怨待業半年遭面試官質疑 網友建議「換個說法」反而加分

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨待業半年被面試官質問「怎麼待業這麼久？」。 圖／pakutaso
一名網友抱怨待業半年被面試官質問「怎麼待業這麼久？」。 圖／pakutaso

不少人在職涯中會預留一段空窗期，有人選擇沈澱休息、出國旅遊，也有人繼續進修、轉換跑道，每人的生涯規劃不盡相同。不過，一名網友經歷半年空窗後，求職時卻遭面試官質疑「待業太久」。她發文親訴經歷，引起許多網友共鳴並給出意見。

一名網友在Dcard上以「待業幾個月怎麼了嗎？」為題抱怨自身的面試經歷。她表示自大學畢業後，10年間未曾間斷工作，直到去（2021）年11月離職，她決定趁著過年休息一陣子，重新於今（2022）年4月開始求職。

然而，她在求職時卻屢遭面試官質問「怎麼待業這麼久？」甚至有的要求她一定要在人事資料上備註是「休息」待業，令她失落表示，「職涯那麼長，難道就因為短暫的休息空窗期，就會被扣分嗎？」、「有1、2個面試官真的就是用質疑的口氣詢問，好像空窗很罪惡一般。但說真的到底妨礙到誰了呢？」她更氣憤直言，自己不偷不搶、沒伸手跟任何人拿錢，全靠自己存款生活，想利用這段時間好好休息沈澱，究竟為何要遭受質疑。

原po的遭遇令廣大網友表示心有戚戚焉，「真的～空窗期都會被質問，是都不能休息喔」、「待業一陣子怎麼了嗎，為什麼公司都要在乎這種事？」、「我也有這個困擾，好像會覺得你很不上進很懶惰一樣」、「在長輩的觀念裡好像真的沒有待業休息一段時間這回事」。

有網友出面解釋背後緣由，「面試官潛意識認爲裸辭的人一定是被辭職，即使錄取之後還是會用放大鏡檢查」、「正常看到空窗幾個月都會詢問一下，如健康因素、家人因素各種原因都會納入錄取與否的考量」、「主管可能是怕你一直找不到工作，會不會有什麼不知道的原因」、「如果待業久我也會問面試者，我想知道在這段期間你有想完成的事嗎，而不是浪費時間」。

不少網友也建議，下次遇到這種問題其實可以換種說法，「遇到這情況妳反而可以展示妳比別人優秀的地方，例如離職前妳發覺了自己的缺點，離職後運用時間提升自己」、「面試被問到我都說：我認為自己需要一些時間自我探索」、「要讓面試官覺得你是一個很有行動力的人，而不是一個整天耍廢的人」。

求職 面試

延伸閱讀

長榮海運「筆試面試」關卡曝光 考NFT、算8位數加法

護理工會爆：護理師請領2XL防護衣不得 竟被要求離職

人資「超NG行為」不是都市傳說 內行勸求職者：很雷要小心

夢想進外商工作...她聽人資建議請特休面試 空等5小時竟因「1理由」被放鳥

相關新聞

報到驚覺「薪資陷阱」 她隔天領離職單嗆：對不起我不夠奴

一名網友在「Dcard」發文談到，前陣子她錄取一間大公司的助理，當初面試時對方提到薪水是法定基本工資，沒想到報到時才發現底薪中包含2,000塊全勤獎金，隔天一早她索性直接簽離職單走人，讓留言網友讚爆。

她怨待業半年遭面試官質疑 網友建議「換個說法」反而加分

不少人在職涯中會預留一段空窗期，有人選擇沈澱休息、出國旅遊，也有人繼續進修、轉換跑道，每人的生涯規劃不盡相同。不過，一名網友經歷半年空窗後，求職時卻遭面試官質疑「待業太久」。她發文親訴經歷，引起許多網友共鳴，並給出寶貴意見。

來捧金飯碗！經濟部國營事業聯合徵才646人起薪36K

經濟部所屬國營事業為加速人力新陳代謝、改善人力結構並傳承核心技術及經驗，將於111年度統籌辦理所屬事業專科以上層級新進職...

他籲「時薪168元服務業笑容須加價購」 服務態度分級論述引網稱讚

印象中的服務業都被要求笑容可掬、親切待人，但不少人認為長期的情緒勞動更讓人疲憊不堪。日前有在服務業打滾多年網友表示，他領悟出一條領時薪168元的服務業都應遵守的基本守則——「基本服務態度」，意即對客人有問必答，但若想享受微笑與溫柔語調，資方就應加價購。

他公職待5年「想辭職改開飲料店」 內行人連5問勸阻：打工就好

是否該放棄穩定的工作去追求夢想，是出社會後常遇到的困難選擇。近日有網友就陷入「公職vs夢想」的兩難，雖然評估後「還沒賺錢就瘋狂燒錢」這點讓他有點卻步，但仍無法放棄追夢，讓網友看了一面倒直呼「母湯」，要他好好考慮利弊得失再下決定。

該準時下班，還是故作忙碌加班？ 職場專家反而這樣看

台灣工時排名世界第三，上班族每天加班成常態，有上班族到104職涯診所提問，自己希望上班好好工作，下班好好生活，卻被別的部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。