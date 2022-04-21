他公職待5年「想辭職改開飲料店」 內行人連5問勸阻：打工就好

是否該放棄穩定的工作去追求夢想，是出社會後常遇到的困難選擇。近日有網友就陷入「公職vs夢想」的兩難，雖然評估後「還沒賺錢就瘋狂燒錢」這點讓他有點卻步，但仍無法放棄追夢，讓網友看了一面倒直呼「母湯」，要他好好考慮利弊得失再下決定。

原PO在公職已任職5、6年，工作環境都不錯，也存了點錢，由於存款趕不上房價暴漲，便有點想挪來做為創業之用。他表示自己從小就是飲料兒童，內心一直有個開「好喝飲料店」的夢想，但光是研發出讓人喜歡的飲料就是個超級苦工，找茶葉、研究配方、設計產品都要燒不少錢，後續店面、設備、人事等開銷也讓他有點卻步，無法下定決心放棄穩定的公職去追夢開飲料店。

發文吸引網友提供意見，「當副業投資 本業別放」、「你本錢不夠賭，去擺攤做餐車」、「不要，創業很燒錢，你可以買套房當房東」、「如果你願意燒錢實踐夢想 或 承擔得起高機率倒閉風險的話」、「拜託不要，你如果仔細看看現在經營得好的飲料店絕對不是飲料好喝，多半是連鎖或有熱度加持」、「這麼穩定的工作為什麼要想不開啊…千萬不要，會後悔的，喜歡喝飲料用買的，不要創業」、「我建議妳先去做兼職，到飲料店去打工至少一年，熟悉之後再來創業」。

有認真的網友引用經濟部統計資訊「國人創業餐飲業90%撐不到一年，撐過一年的10%裡90%撐不到5年」，警告他「創業一年內失敗的話，代表加盟金、裝潢、器材費 通通不能回本，簡單說就是幾百萬通通丟水裡了」，同時列點幫助原PO思考，加盟金夠不夠？地點適當嗎？知道茶、珍珠怎麼煮才美味嗎？人事成本是否負擔得起？若是存款不足以創業需要借貸的話，「你能承受創業失敗時存款歸零，然後背一屁股債的狀況嗎」。他認為如果覺悟不夠，「那你去飲料店打工體驗一下人生就好」。