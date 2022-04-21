他籲「時薪168元服務業笑容須加價購」 服務態度分級論述引網稱讚

印象中的服務業都被要求笑容可掬、親切待人，但不少人認為長期的情緒勞動更讓人疲憊不堪。日前有在服務業打滾多年網友表示，他領悟出一條領時薪168元的服務業都應遵守的基本守則——「基本服務態度」，意即對客人有問必答，但若想享受微笑與溫柔語調，資方就應加價購。

原PO在Dcard發文認為，領最低時薪168元的服務人員的基本服務態度，是只做最低限度的事，「給予推薦等行為也是客人有問再做即可，除非這個舉動能幫助勞工更舒服的工作」，因此主動關心的舉動「大可不必」。他也補充，許多老闆會花言巧語地讓大家加快工作速度以早點休息，「但其實做快一點也只是客人來更多，又或著沒事時也會被迫清潔工作場所」，建議慢慢做即可。

原PO進一步解釋，當員工用熱情、貼心的服務態度對待客人時，都會比一般工作消耗更多心神與體力，所以當資方要求員工用好的服務態度時，「無異於不給薪的強迫加班，是對弱勢勞工的壓榨與剝削」。也因為服務態度的標準十分主觀，所以原PO建議應由勞工自發實施守則，「讓客人知道這家店的老闆只願意給出最基本的薪資提供最基本的消費體驗」。

貼文曝光引起網友熱議，「論述清晰，有理有據，簡直就是勞權教科書」、「真的，領基本薪資如果太積極，老闆反而不會珍惜你」、「年紀越大越懂章魚哥上班的心情了」、「給我多少錢我就做多少事」、「什麼微笑熱情貼心根本慢性自殺，真的基本做好就好」。

也有網友分享自身經驗表示感同身受，「之前傻傻地做快一點可以早下班，後來發現只是被塞更多事而已，真的慢慢來就好了」、「我很想保持基本，但我在的企業是拿著168也要熱情服務，有夠煩」、「我正職也是保持基本服務態度唷」、「我也是服務，但薪水高我都視客戶為親人，您好，謝謝，麻煩了掛嘴邊，我時薪512」。