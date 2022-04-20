長榮海運「筆試面試」關卡曝光 考NFT、算8位數加法

長榮海運年初發放高額年終跌破不少人眼鏡，3月公開招募資訊後自然吸引不少人想加入該公司。有一名剛面試完的的應徵者大方分享筆試及面試題目，希望讓有同樣目標的求職人參考。已投履歷的網友看完詳細過程，紛紛道謝並說「能收到面試通知已經超強了」。

該名應徵者在「Dcard」以「長榮海運2022筆試面試心得分享」為題發文表示，他是觀光系畢業，目前工作做工程，應徵高雄區櫃場作業人員，從2月底徵才截止到面試大約隔了1個多月，不過最終未錄取。

筆試當天早上8點報到，直到11點結束，共有4大項考題：「筆試心算測驗」需10分鐘內算出8位數數字加法，大概有5題，但因數學欠佳「我只做了完整的一題，第二題只寫一半而已」；「適職測驗」給職場情境考隨機應變，且沒有標準答案，例如，目前工作遇到什麼瓶頸？如何克服？你找新工作最主要的排序為何？；「英文測驗」比多益簡單，沒考難度高的單字，注意時態即可；「專業測驗」則考國際時事、海運新聞，例如，索馬利亞海盜主要出沒於哪地區？NFT的描述下列何者有誤？

面試部分，疫情緣故改為視訊，同時與5位主管洽談，主要提問「跟其他面試者相比，你不一樣的地方在哪？當初適職測驗選工作排序，為何是這個排第一個？有沒有考多益或其他證照，英文程度為何？」其實應徵者有準備英文自我介紹，結果沒派上用場。

面試官向他直言，「你的科系跟我們要找的科系是有點落差的，也沒有考到這科系的證照，這部分我會比較擔憂喔」，應徵者當下心裡有底可能危險，但也疑惑「對科系有疑慮不是該在書審就被刷了嗎？」，不過，至少累積到大企業筆試面試的經驗。

網友紛紛說「我連筆試都沒通知」、「好詳細呀謝謝分享！真的是佛心來的～能收到面試通知已經超強了」，還有網友恍然大悟「一開始沒注意看，想說怎麼都沒有收到通知」，差點因為漏看E-mail錯過求職機會。