聽新聞
test
0:00 / 0:00

長榮海運「筆試面試」關卡曝光 考NFT、算8位數加法

聯合新聞網 / 綜合報導
長榮海運今年招募人才，有應徵者分享筆試面試考題。圖／長榮海運提供
長榮海運今年招募人才，有應徵者分享筆試面試考題。圖／長榮海運提供

長榮海運年初發放高額年終跌破不少人眼鏡，3月公開招募資訊後自然吸引不少人想加入該公司。有一名剛面試完的的應徵者大方分享筆試及面試題目，希望讓有同樣目標的求職人參考。已投履歷的網友看完詳細過程，紛紛道謝並說「能收到面試通知已經超強了」。

該名應徵者在「Dcard」以「長榮海運2022筆試面試心得分享」為題發文表示，他是觀光系畢業，目前工作做工程，應徵高雄區櫃場作業人員，從2月底徵才截止到面試大約隔了1個多月，不過最終未錄取。

筆試當天早上8點報到，直到11點結束，共有4大項考題：「筆試心算測驗」需10分鐘內算出8位數數字加法，大概有5題，但因數學欠佳「我只做了完整的一題，第二題只寫一半而已」；「適職測驗」給職場情境考隨機應變，且沒有標準答案，例如，目前工作遇到什麼瓶頸？如何克服？你找新工作最主要的排序為何？；「英文測驗」比多益簡單，沒考難度高的單字，注意時態即可；「專業測驗」則考國際時事、海運新聞，例如，索馬利亞海盜主要出沒於哪地區？NFT的描述下列何者有誤？

面試部分，疫情緣故改為視訊，同時與5位主管洽談，主要提問「跟其他面試者相比，你不一樣的地方在哪？當初適職測驗選工作排序，為何是這個排第一個？有沒有考多益或其他證照，英文程度為何？」其實應徵者有準備英文自我介紹，結果沒派上用場。

面試官向他直言，「你的科系跟我們要找的科系是有點落差的，也沒有考到這科系的證照，這部分我會比較擔憂喔」，應徵者當下心裡有底可能危險，但也疑惑「對科系有疑慮不是該在書審就被刷了嗎？」，不過，至少累積到大企業筆試面試的經驗。

網友紛紛說「我連筆試都沒通知」、「好詳細呀謝謝分享！真的是佛心來的～能收到面試通知已經超強了」，還有網友恍然大悟「一開始沒注意看，想說怎麼都沒有收到通知」，差點因為漏看E-mail錯過求職機會。

長榮海運 面試 Dcard 求職

延伸閱讀

人資「超NG行為」不是都市傳說 內行勸求職者：很雷要小心

LINE NFT日本登場 首波上架這2款作品、也能用LINE好友互送

NFT到底有什麼魔力？ 全球NFT交易平台、市場趨勢與風險

時光膠囊？6年前面試今收通知信 網笑酸人資：快all in台積電

相關新聞

他從銀行跳槽台積電技術員 25歲前還完65萬學貸引話題

部分學生會背負學貸將大學讀完，沒有家庭經濟的奧援，一出社會就面臨還款壓力。一名網友在「Dcard」分享他順利還完學貸的勵志故事，表示自己原本在金融業工作，因緣際會應徵上台積電的技術員工作，薪資和休假上都非常符合他的需求，也讓他一圓25歲還完學貸的夢想，引起網友熱烈討論。

長榮海運「筆試面試」關卡曝光 考NFT、算8位數加法

長榮海運年初發放高額年終跌破不少人眼鏡，3月公開招募資訊後，有剛面試完的的應徵者大方分享筆試及面試題目，希望讓有同樣目標的求職人參考。

渾噩度日如啃老族讓他急求助 網推「這機構」尋找就業方向

畢業季即將來臨，許多準畢業生面臨龐大的求職壓力。日前一名網友在「Dcard」發文，表示自己是名「啃老族」，大學畢業後就沒有工作，一直渾渾噩噩地度日，讓他越來越沒有信心，故詢問網友該如何跨出這樣的生活迴圈，引起許多人討論。

新北市府辦徵才活動 有吃有拿又有得玩

新北市政府勞工局為迎接五一勞動節，主辦「2022新北市技能競賽暨餐飲業專案徵才活動」在4月30日於三重綜合體育館登場，釋...

工時嚇人！逾六成加班成常態 近半數回家仍處理公事

五一勞動節即將到來，但長年無法解決的高工時問題，是許多上班族心中最深的痛，於此同時台鐵工會也宣戰了，不只勞動節，更喊出端...

IC工程師專案期周工時100小時起跳 罹患皮膚炎全身癢

各行各業都有不同的辛苦之處，不過說起最「爆肝」的職業，工程師肯定榜上有名。30而立的黃先生，投身IC產業今年進入第6年，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。