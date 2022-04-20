他從銀行跳槽台積電技術員 25歲前還完65萬學貸引話題

部分學生會背負學貸將大學讀完，沒有家庭經濟的奧援，一出社會就面臨還款壓力。一名網友在「Dcard」分享他順利還完學貸的勵志故事，表示自己原本在金融業工作，因緣際會應徵上台積電的技術員工作，薪資和休假上都非常符合他的需求，也讓他一圓25歲還完學貸的夢想，引起網友熱烈討論。

原PO提到，他過去就讀私立大學的商科，畢業曾在民營銀行待一年左右，「因緣際會下，認識到台積電的人，在內推之後得到一次面試機會，然後也上了」，所以開始這份做二休二的技術員工作，雖然工作確實很辛苦，不能像正常日班見紅休假，但經過一年半的時間，他喜出望外地表示，自己終於在25歲前把將近65萬元的學貸全部還光了。

他補充，以前總會覺得賺的錢都是要拿來還學貸的，而現在終於可以慢慢開始累積自己的資產，覺得十分雀躍，「不是要幫台積電打廣告，工作有很多選擇，賺錢方式也很多，這是親身經歷，給那些大部分的大學生，或正在出社會迷茫的人經驗分享一下」。

許多網友紛紛回應，「無債一身輕」、「謝謝父母，我畢業後完全沒有學貸」、「開始累積資產讚讚」、「學貸利率那麼低，幹嘛先還啊？」、「其實很明白了，就是時間，12小時輪班，一天一半都在工作了，扣除通勤、吃、喝，再睡覺6到8小時，一個禮拜大約會有3到4天只剩下2到4小時的個人生活時間」、「雖然大家愛酸台積，但台積確實給了很多人賺錢翻身的機會，有人想要工作、生活平衡，有人就是要錢才能生活，真的沒啥好酸的啦」。