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渾噩度日如啃老族讓他急求助 網推「這機構」尋找就業方向

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO大學畢業已經兩年，這段時間都沒有外出工作，他向網友求助該如何脫離低潮。示意圖／Ingimage
原PO大學畢業已經兩年，這段時間都沒有外出工作，他向網友求助該如何脫離低潮。示意圖／Ingimage

畢業季即將來臨，許多準畢業生面臨龐大的求職壓力。日前一名網友在「Dcard發文，表示自己是名「啃老族」，大學畢業後就沒有工作，一直渾渾噩噩地度日，讓他越來越沒有信心，故詢問網友該如何跨出這樣的生活迴圈，引起許多人討論。

原PO表示，他今天24歲，自22歲大學畢業後就沒有工作，一直過著渾渾噩噩的生活，踏不出去，「從小家人感情不好，雖然都住在一起，但很少說話，家裡都有煮，爸媽很少給零用錢。」他常常把自己關在房間，害怕出社會工作，再加上他的物質慾望也不高，所以一直什麼事都沒做，常常擔心是不是心理出了問題，「同齡的人都有工作，甚至都交了男女朋友，我不想再過這樣的生活了，想問大家我要怎麼改善？」

許多人推薦他去職訓局尋求幫助，「可以考慮去職訓局上課，花一點時間培養技能、了解業界，也增加自己和外界接觸的機會」、「推職訓局，你也可以先找打工，我一開始也是打工來著，而且我只有假日上班，等於說我做二休五，就這樣持續一年多才開始找正職，現在試用期也快過了」、「找你覺得適合或有興趣的職訓課程來上，或者就是先做打工性質的服務業，不然就是拚一點，準備國營公職考試」。

也有人建議他從非全職工作開始做起，「先從打工開始慢慢走出去，也不用排太多班，加油吧」、「如果有駕照、有機車的話，可以先從跑外送開始，一天跑幾趟就好，每月有一點點收入後心裡真的會比較踏實」、「你才24歲，現在去找工作還是算好找的，可以有興趣的工作都做做看沒關係，趁年輕、好跳槽還可以多嘗試」、「你的狀況跟我有點像，也很害怕出社會工作，最近開始為自己勇敢跨出第一步，建議你可先找簡單自己能做的打工開始，慢慢克服心理障礙」。

Dcard 求職

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