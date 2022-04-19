哪些工作可穩定做到65歲？ 網推薦「這幾種」有機會

工作百百種，許多人為求上下班穩定，會考公職保障未來發展，不過有網友好奇「除了公職以外，有什麼工作能保證做到65歲的？」公職年薪至少有42萬，他拋問「在台灣哪種工作可以跟公職的穩定度媲美？」網點名「外送員、保全、銀行人員、軍人」。

一名網友在PTT發問，在台灣現今社會，除了公職以外，有哪些工作是可以保證做到65歲，而且年薪至少42萬以上的？對此，許多網友推薦「外送員」、「外送員做到80歲也可以」、「保全或外送員都可以」、「超商店員」、「當兵」、「醫療行業」、「銀行薪水也不錯」。

不過也有人指出，當兵不容易「國軍軍士官都有限制在多久時間內需晉升，超過期限仍未晉升會被強制退伍，我當兵的時候，副營長就是這樣被強制退伍，這不能算是可保證做到65歲」。

有人提出關鍵「沒有什麼是能保證的，你只能保證你的技能包，可以有多快、有多優勢能比別人更容易找到好工作而己。工作消亡或興起都是一陣、一群的變化，想辨法讓自己不斷學習，才是能做到65歲的方法。但會問這種問題的潛在前提，就是不想變化」。