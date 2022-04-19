薪資低報、領嘸獎金！OL痛訴錯信朋友 勸「職場0友情」

人與人間的情誼是否容易變質？近日有網友轉換工作，到朋友當主管的單位任職，本以為福利、薪資都有朋友把關不會吃虧，沒想到卻被同事戳破真相，不只待遇未達標準，連調薪後的薪資都不如沒經驗的新人，讓她心冷離職，「勸戒各位，職場無友情不要不相信」。

原PO表示，朋友在北部公司擔任主管，得知在外地工作的她有相關經驗，便遊說她北返一起工作，並許諾會幫忙爭取薪資福利，原PO基於信任朋友，透過朋友與人資接洽職缺與薪資，儘管最後約定的薪資只比之前更高一些而已，仍在談妥後前往任職。

原PO提到，新公司工作分配鮮明，彼此間少有互相支援的情況，而她在半年間也努力學習，達到可以獨立操作各部門工作內容的程度，還獲得朋友的主管稱讚，試用期後也被調薪3000元，讓她感到「能力有被看到」，十分開心。

不過這顆「友情泡泡」後來被同事戳破了。同事私下告訴她，其實她的薪資數字「在公司從來沒有出現過」，連沒有經驗的新人，底薪都比她調薪後的薪資高很多，說她「被朋友利用了」，甚至怕原PO不肯信，同事們還打開自己的薪資條讓她確認，她才傻眼承認自己錯信朋友，果斷離職，並感謝職場同事看在她會幫忙分擔工作、加班的情份上，沒讓她被騙太久。

原PO一番「職場無友情不要不相信」的真情告白，引發網友共鳴，「有種朋友或熟人，專砍自己人薪水」、「記住一句話，上班好同事，下班不認識」、「所以妳知道為什麼員工間，不能討論薪資吧，有比較就會有傷害，就會有人想不開」、「搞不好妳朋友還賺了筆介紹獎金」、「最近剛因為工作理念不合跟一個十年的好朋友吵架，吵架原因是他上班擺爛」。

有人則認為原PO朋友應該管不到薪資一塊，建議問清楚以免誤會，事後原PO也回覆「我的底薪就是我朋友建議人資的」，對方還在她追問時不小心說溜嘴，透漏故意延交資料，導致她拿不到工作獎金。