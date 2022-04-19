男同事送化妝鏡稱可裸體美顏、她驚揭藏4針孔鏡頭 1件事更心寒

辭職時獲同事送贈離別禮物是平常事，不過小心有詐！1名女子早前離職，獲男同事主動提出送贈網購的化妝鏡，訂單更附有2盞補光燈及1個藍牙鬧鐘。男同事不願收錢，送贈鏡子後不斷提醒女子要長插電源，否則補光燈易故障，更稱店家介紹提及鏡子有「裸體美顏」功能，建議她可試用。

女子覺得事件不妥，遂私下向店家查詢，獲告知並無相關功能，她檢查後發現鏡子底座有多個奇怪的針孔，隨即向警方報案。警方拆開鏡子後見到內藏4個針孔鏡頭及5張記憶卡，最令人心寒的是，當中有記憶卡更存有早於2019年錄下的檔案，反映事主或非首名受害者。

居於廣東江門的女子早前打算離職，1名男同事得知後便致電關心，剛好她當時正在瀏覽購物網站，提及有意購買鏡子和補光燈，對方便稱認識朋友可以較低價錢購買。不久後男同事便送上化妝鏡及補光燈，訂單中更附有1個藍牙鬧鐘，女子起初也不明所以，「他說放在鏡子旁邊方便我計時，我就沒多想，他之前在我們公司對人就特別好」。

收到鏡子後，男同事仍非常殷勤，多次提醒女子要一直插着鏡子的電源，否則「老是拔電源容易把電路燒壞」，又稱購買時店方曾提及鏡子有「裸體美顏」功能，建議她試用一下。女子強調與該名男同事並非情侶或曖昧關係，認為對方提到相關話題屬冒犯，愈想愈感不妥，遂憑訂單上的店舖資料向客服職員查詢，獲告知鏡子僅為高清鍍銀鏡，沒有任何美顏功能，職員更建議她擰開鏡子背板檢查才使用，或直接將鏡退回友人。

女子仔細一看便發現，鏡子底座有多個奇怪的針孔，遂將鏡子帶到警局報案。她在警員協助下拆開鏡子背板，赫然見到鏡內竟藏有共4個針孔鏡頭及5張32G的記憶卡，而最令人心寒的是，其中1張記憶卡內存有早於2019年載入的檔案，顯示她或非首名受害者。

警員其後又指，男同事送給女子的所謂藍牙鬧鐘，其實是檔案傳送裝置，當鬧鐘與鏡內的鏡頭連接後，即使不在現場也能遠距離讀取記憶卡內的相片及影片，質疑男同事早有預謀以送鏡為名偷拍，案件目前已交由當地派出所調查。

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文章授權轉載自《香港01》