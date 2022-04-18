試用期薪水打九折合理嗎？ 人資曝：高於最低工資就行

有些公司會跟新人協議，剛入職會有1至3個月試用期，薪水可能跟正式員工相比有所減少，日前一位網友指出，他們公司的試用期薪水打九折，原本該拿到的薪資為5萬7千元，但3個月的試用期薪水為5萬1300元，讓他直呼「這樣正常嗎？」有資深職場人分析「打九折不正常，但沒有違法」。

一名網友在PTT發文表示，最近面試錄取一間公司，薪水為5萬7千元，有3個月的試用期，薪水打九折為5萬1300元，共少了5700元，他指出「之前沒有遇過這種狀況，都只有少個3000元左右，第一次少這麼多」，好奇問網友「試用期給九成薪是正常的嗎？」

對此，資深老鳥指出，「不違法，試用期薪資高於基本薪資、相關正職員工該有的都有，就不違法。只是操作上會很多灰色（地帶），像是有沒有雙方同意，還是片面臨時宣告，之後如果要延長試用期，公司要怎麼舉證員工的確未達預期，而不是變相減薪，最重要的是，給人觀感很差」、「這樣公司的年終跟績效就可以少給你」、「不正常但不違法，只要他高於法定工資就不違法」、「勞基法有規定，可以試用期，但一切要跟正職一樣待遇」。

還有人資出面回應，「試用期待遇比照正職是指年資計算、請假制度、其他福利等等要一視同仁，薪資約定仍然是以勞動契約為主，只要高於法定最低工資就沒什麼問題，如果真的要告，除非你能舉證公司有跟你同個時間、同樣學經歷、同樣年紀的同仁跟你訂的勞動契約有明顯差異」。