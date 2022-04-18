她問如何用副業增加收入 意外釣出年薪百萬神人回覆

年薪百萬並非人人擁有，有些上班族會透過副業讓自己加薪，日前一位網友好奇「大家都怎麼找到自己的副業？」她指出，雖然自己薪水達5-6萬元，但仍不足以買房，因此想要每個月透過副業增加收入，此篇貼文釣出工程師網友回應，超強生意頭腦讓許多人大讚「好厲害」。

一名網友在Dcard發文自述，她從事醫療產業，月薪大約5-6萬元，雖然未來可能會和男友共同買房，但覺得兩人的薪資仍有點辛苦，因此想找些開源的方法增加收入，好奇問「大家的副業都是做什麼的？」

有位工程師網友回文分享自己一路以來的副業經驗，他本業年薪約110萬，週三、週六及週日固定會去夜市賣牛排，也有雇用幾位大學生幫忙備料及販賣，預定要再向幾個夜市簽約，並安排專業的人去負責；以前曾在二手市場買了將近10台的堆高機，長期出租給小型物流中心，一個月有不到10萬的收入；由於他本身還有機械背景，所以有間一人公司，偶爾會接設計圖來畫，但薪資不穩定，大約一年30-90萬之間；以前在大學時期有拍國中數學跟物理的課程，販售給國中生家長，開了一間家教式補習班，還有租一個小倉庫，專門做點心在網路販售，還有請網美業配以及打廣告。

這位工程師的神級副業經驗，引起眾多網友讚嘆，「真的很有生意頭腦」、「看完都跪了」、「除了有賺錢頭腦，也不會嫌棄髒」，但該工程師也補充說明「很多也是爸爸幫忙牽線，有點靠父親的人脈，資金部分也必須感謝家人的幫忙」。

還有不少網友分享「本業是記者，副業是寫手」、「我休假在飲料店或飯店兼職」、「副業可以選一個投資商品，深入研究，例如：投資房地產，投資股票，投資etf。因為工資很穩定，副業可以冒點風險，追求更高的報酬，以後甚至副業變正職，而投資是要練一輩子的東西，有錢再學就來不及了」。