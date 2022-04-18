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人資「超NG行為」不是都市傳說 內行勸求職者：很雷要小心

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享他朋友求職遇到很詭異的公司人資。示意圖／ingimage
一名網友分享他朋友求職遇到很詭異的公司人資。示意圖／ingimage

求職面試時要注意的技巧有很多，但面試結束後還有更難的任務在等著你，有一名網友最近就分享，他朋友求職遇到很奇怪的公司人資，一下給拒絕信一下又反悔，最後甚至開大絕，直接打到他朋友現職公司問一些私人資訊，讓他擔心地問「請問這種公司能去嗎？」

原PO在PTT上以「面試完 HR打到現職公司問？」為題表示，他朋友面試完過了一個月後，該公司人資先打電話說「有其他求職者進到下個面試階段」，本來以為被刷掉了，結果該人資兩天後又打去說「現在請你重新考慮你願意嗎？」

他朋友以為機會又來了，但對方一下要求薪資證明，一下又問現職公司如何計算年終獎金，最後甚至直接打到他的現職公司問他的頭銜是什麼跟獎金怎麼計算的，「請問這種公司能去嗎？剛剛赫然發現！那家公司竟然透過朋友Linkedin加我還發訊息問我要不要去面試同一個職缺，這樣到底是什麼神操作？」

網友紛紛留言，「當然不能去啊還要問？」、「這人資應該怪怪的，打去問薪水太猛」、「HR水準低落」、「除非開夠高不然這種令人不舒服」、「HR打電話去求職者公司只是都市傳說，我就問你，HR什麼鳥仔屎可以打電話去其它企業問東問西？人家還要回答他？」、「就算是一線IC設計的大廠HR也不會這樣搞」、「別說都市傳說，就真的有碰過」、「雷爆了！有接過HR打來查證的電話，但我不覺得有義務告知同事的任何情報」。

面試 PTT 求職

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