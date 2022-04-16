公司禁「上班時間吃早餐」 新員工到職第一天直接掉頭不忍了

近年來勞工權利意識提升，許多公司的員工福利也與時俱進，比較自由、開放的企業更會提供免費餐飲、彈性進公司、健身房等優質政策，不過仍有不少公司採取制式化規定管理，對於員工的用餐時間多有限制。一名網友在「PTT Web」發文，表示朋友的公司有一位新員工，在知道公司規定不能於上班時間吃早餐後，便毫不猶豫地走人，讓他覺得實在太帥氣。

原PO提到，朋友公司的那位新同事在報到後坐在位子上打開早餐正準備享用，沒想到立刻被告知：「本公司上班時間開始後就不能吃早餐，如果要吃，要在上班時間開始前吃完。」新同事當場傻眼，愣了幾秒後說：「不能在公司吃早餐喔…好」，接著就在中午吃飯後一去不復返，直接走人，原PO佩服地表示，「如果你發現你的新公司不能吃早餐，你會跟他一樣帥氣走人嗎？」

此文一出，吸引眾多網友留言，有些人認為這家公司的規定太嚴格，「不能吃早餐不就連下午茶也不能吃，哪受得了」、「錢給得夠多，我可以再想想，沒有的話，大概當天走人」、「是多爛的公司，早餐也要限制」、「有沒有限制上廁所次數？」、「這種規定為什麼不先講？等人報到後開始吃才講」、「有這麼誇張嗎？可以邊吃邊做啊」。

也有人認為，「沒差啊，我一直都不能帶早餐去上班，而且帶了也完全沒空檔吃，一定要吃完才能上班」、「上班第一天就大喇喇吃早餐，感覺有些微妙吧，好歹先看看旁邊同事有沒有吃，第二天再跟上也不遲」、「只有我覺得正常嗎？早餐會在上班前吃完」、「不能就不能啊，公司花錢不是讓你來吃早餐的…」、「工作本來就不能吃」。