她抱怨50歲以上新人好難帶 網熱議勸：多點耐心

年紀越大，要加入新職場越不容易，許多二度就業者也容易面臨因為年齡而遭雇主拒絕的困境。日前一名女網友在「Dcard」發文表示，她服務的一家電子廠有不少50歲以上的新人，但她認為這些稍稍年長的新人同事「很難教」且「待不住」，故請益眾人：「大家遇到這樣的新人是怎麼帶的？」引起網友熱烈回應。

原PO表示，她是一家電子廠的作業員，發現近兩年有越來越多年紀大的新人，「超乎我的想像，50歲的新人，遇到好幾個了」，但令她困擾的是50歲的新人們不太會使用電腦，「連複製貼上存檔都要仔細的教，真的不好帶」，再加上他們的記憶力不如以往，很多細節、步驟記不起來，需要原PO反覆教學，不僅教學者心很累，這些年長的新人也待不久。

許多網友建議原PO，「請他做筆記」、「建立標準作業流程（SOP）」、「請他去找更簡單的作業員工作，50歲很老了，別為難了」、「遇過一些連手機都不太會用的，有的教個2到3次有慢慢學起來，有的做一堆筆記、截圖，照樣不會，只是裝認真，下次才能厚臉皮找人幫」、「我媽50幾歲，教她用手機教了N次她還是記不起來，這年紀的人比較不好教了，可能要多點耐心」、「我的工作是教客戶用儀器，認真感覺…越年輕越好教」。

不過也有人認為，「不見得老的就不好教，年輕的也很難教，尤其是態度問題」、「你確定不是你教超快使他筆記亂寫，導致連自己都看不懂？」、「同理心好嗎？這年紀的人本來就對3C產品不在行了，多點耐心」、「別以幼賣幼…這樣以後會以老賣老」、「我之前也帶過50幾歲的媽媽，雖然東西記不太住，但我覺得如果今天是我媽媽，我也會同理不會厭煩的一直教」。