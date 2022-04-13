夢想進外商工作...她聽人資建議請特休面試 空等5小時竟因「1理由」被放鳥

許多人夢想自己可以進入知名外商公司工作，覺得外商高薪體面又光鮮亮麗，因此積極爭取入職機會。一名網友表示，接到面試通知的那一刻，人資強調面試有連續四關，要求自己必須空出一整天時間去面試。原PO雖然有工作在身，考量到那是一份自己夢想的工作，於是向公司請了整天特休。

原PO在Dcard上表示，面試日期落在前天（11日），是要應徵一份工程師職缺，四個關卡的時間分別為早上9-10點和10-11點，以及下午16-17和17-18。原PO回憶自己當天完成早上的兩關後，就一路等待到下午16點，卻不見面試官於表定時間出現。

挨到了16點30分，原PO忍不住致電給公司人資，得到這樣的答覆「不好意思喔！因為你前面兩關沒通過，所以取消了」。原PO聽到這個答案，當下心情很差，「很想罵她，但又怕被留個壞紀錄」，同時也覺得委屈，「我請了一天特休，下午還在公司附近等待下一關面試，結果沒過也沒提早說，還拖到最後一刻才說」。

貼文曝光後，不少網友替原PO打抱不平，直言「11點到16點明明有充裕的時間可以通知面試者，真是誇張」、「人資身為企業的門面還可以這樣搞？太誇張了吧，都不怕拖累公司形象嗎」、「這人資也太雷，覺得可以到面試趣社團分享」、「求職者的時間就不是時間？」、「超雷，想知道哪間外商姿態這麼高」。

有網友建議原PO「人力銀行上可以檢舉」、「我覺得可以公布公司名稱，因為你要是沒公布的話，那公司主管也不會知道他們的人事是這樣亂搞的」，並提醒說「外商人資通常都外包，除非是正職，不過是正職的話，被雷成這樣也是無言」、「其實你能從11點等到16點也蠻厲害的」。