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畢業生瘋跨領域找工作？ 網友現身曝關鍵：原科系待遇差

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發起「跨域工作」討論後，許多人現身分享自己的非本科系工作體驗。示意圖／Ingimage
有網友發起「跨域工作」討論後，許多人現身分享自己的非本科系工作體驗。示意圖／Ingimage

六月就是大學畢業潮，這陣子許多學校陸續舉辦校際徵才活動，希望讓學生們盡早探索未來職涯志向。日前一名網友以「畢業後就不從事跟科系相關工作的人」為題發文，詢問網友畢業後的工作是否會和就學期間的科系相關，引起眾人熱烈回應。

原PO在Dcard敲碗詢問，想知道「畢業後從事與科系非相關工作的人」都在做什麼類型的工作，「如果是在本科系領域工作一段時間才轉行，就不算哦，我指的是一畢業就往本科系不相關的領域發展」，此文一出，引來許多跨域工作的上班族回應，也有許多人怨嘆原科系所對應的工作領域待遇不佳，才會選擇跨域發展。

一名網友分享，自己是社工系出身，「進這個科系前完全沒想到薪水有多低，還要面對一堆個案，搞到自己心累」，現在他轉換領域去跑船，不僅薪水高很多，也做得十分快樂。另一名網友則表示，他畢業於建築系，曾做過事務所、展覽工作，現在是室內設計，而他班上也只有少數同學待在相關行業，「那些走完全不同路的有聽過開餐廳的，也有跑去做美甲的，也有去做平面設計的，還有在大賣場工作的，也有去賣油漆當業務的，更有的在科技業工廠當作業員」。

其他網友也分享，「我理工背景，正在規劃往商科領域發展，只要有想法，就去行動」、「美容相關科系畢業，現在醫材法規人員」、「生農相關科系畢業，畢業後第一份工作是科技業的產品設計師」、「社工轉科技業技術員」、「車輛系去實習半年被嚇到，現在幫忙經營家裡店面、搞網拍，生活非常愜意」。

此外，也有網友分析，「看自己想要什麼樣的工作環境跟薪水，應該也是有很多人跟本科系無相關啦」、「就原本讀低薪科系，不然就校名太差，才會去做跟科系不相關的工作啊」、「哪個工作錢多、事少、正常上下班，就選哪一個，正常上下班＞錢多，事少＞錢多，錢多＞年輕」。

科系 Dcard

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