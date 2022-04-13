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「時薪400」徵煮飯阿姨...1天2小時工作內容曝光 網狂轟：糟蹋人

聯合新聞網 / 綜合報導
有一名網友正在徵長期煮飯阿姨「時薪400元，一天只要做2小時」，周休二日，每天只要上下午5點到7點，工作內容是要煮5菜1湯給家裡的5位家人吃，但還要附加清潔、倒垃圾，遭網友轟。 圖／ingimage
有一名網友正在徵長期煮飯阿姨「時薪400元，一天只要做2小時」，周休二日，每天只要上下午5點到7點，工作內容是要煮5菜1湯給家裡的5位家人吃，但還要附加清潔、倒垃圾，遭網友轟。 圖／ingimage

這種工作條件，你可以接受嗎？有一名網友正在徵長期煮飯阿姨「時薪400元，一天只要做2小時」，周休二日，每天只要上下午5點到7點，工作內容是要煮5菜1湯給家裡的5位家人吃，但還要附加清潔、倒垃圾，網友看完貼文狂轟「根本糟蹋專業」。

一名網友正在徵長期煮飯阿姨，開出的工作條件卻讓人無法接受。 圖／我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店臉書社團
一名網友正在徵長期煮飯阿姨，開出的工作條件卻讓人無法接受。 圖／我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店臉書社團

一名網友在「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」臉書社團中發文，誠徵長期煮飯阿姨，工作內容為負責周一到周五晚餐，5點到7點，煮4-5菜給家中的3大2小家人吃，食材會提供，不需要去採買。

菜色的內容要有肉或魚、蛋類、半葷素、炒青菜、還有其他像是豆腐、螞蟻上樹、涼拌小黃瓜等，料理以清淡口味為主，擅長天然食材及辛香料調味，注重烹飪的乾淨衛生。

此外做完料理後，要清洗烹飪用鍋具及清潔廚房因烹飪弄髒的區域，如料理台、瓦斯爐、水槽、地面，以及倒廚餘、垃圾，時薪為400元，滿3個月之後的1月、7月當月薪水加倍，可議，請告知期望待遇。

不過貼文一出卻遭網友轟，「你們還是買便當吃吧！方便！廚房也亁淨」、「廚藝這項才能真的好不值錢啊！」、「兩個小時做不完吧」、「台灣阿姨好不值錢」、「這也太難賺了⋯而且短短兩小時內不可能做1～6項，家庭主婦路過」、「你怎麼好意思開這種薪水，糟蹋人嗎？」。

但也有人認為，「會煮飯的人動作真的很快，我家阿姨一個半鐘頭就可以全部做完了。（當然第六項除外）之後還去煮朋友家的晚餐。」、「2個小時做的完，只是專業人士比較貴而已。」、「如果有熟悉且好用的烹調工具，兩小時內是可完成的，之前下班後回家還要煮飯也是這樣過來，小孩的餓了是會掀桌的。只能訓練自己有效率的做飯」。

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