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人才都到哪去了？職缺與應徵者的黃金交叉 缺工危機來襲

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source：台北市就業服務處

文／陳羿郿

工作職缺直逼百萬大關！根據104 人力銀行指出，3月全站工作數已達 98.6 萬，再攀歷史新高。工作數最多的五大產業分別是：1、電子資訊∕軟體∕半導體業；2、住宿∕餐飲服務業；3、一般製造業；4、批發∕零售∕傳直銷業；5、一般服務業。其中，「電子資訊∕軟體∕半導體業」連摘三金：單月工作數、年增數、月增數，獨占鰲頭。

工作職缺直逼百萬大關，工作數最多的三大產業分別是：1、電子資訊∕軟體∕半導體業；2、住宿∕餐飲服務業；3、一般製造業

image source：104 人力銀行

職缺越開越多，但投入就業市場的人數反而減少，在2020年，甚至罕見出現「退出職場」的受雇者人數，比「進入職場」更多，兩者呈現黃金交叉。雖然2021年，兩者差距有縮小，但這也是就業市場供需失衡的一個警訊。 

除了提高薪資　企業還能如何搶才？

面對少子化、高齡化危機，有的企業啟用中高齡，有的大膽聘用文科生。104人力銀行建議，除了薪資，企業搶才，還可以透過提供員工需要且有感的福利度、彼此信任友善的職場文化、舒適良好的工作環境等方式吸引人才。

「人才永續」成為企業課題

為了因應日漸白熱化的人才荒，國泰金控、台達電子、台灣IBM、信義房屋等逾百家知名企業及大專院校，也共同響應參與「TALENT,in Taiwan台灣人才永續行動聯盟」，透過六大指標培育台灣人才，同時也要輸出業界專業技能到大專院校，協助學校共育人才。

其中，六大指標包括：

1、意義與價值：展現企業社會責任、使員工感受到工作價值

2、多元與包容：招募多元族群員工、達成平等共融

3、組織溝通：了解員工心聲、建立信任及尊重文化

4、獎酬激勵：提供合理且具競爭性的薪酬

5、身心健康：提供優於勞基法的工作安全環境、多元彈性員工福祉設計

6、人才培養：培養員工技能、協助員工發揮個人潛能，同時敏捷回應市場，提供與時俱進的產品和服務。

面對人才荒，「TALENT,in Taiwan台灣人才永續行動聯盟」透過六大指標培育台灣人才。

image source：台灣人才永續行動

達到人才永續六指標，企業的實際行動？

要達到永續人才大六指標，企業要從哪方面著手？以信義房屋的做法為例：

1、落實企業責任，邁向淨零排放

信義房屋2030年將達成「每筆不動產仲介服務碳排放量減少45%」、「溫室氣體碳排放量減少90%」、「人均用水量減少30%」目標，長期則要邁向淨零排放。

2、制定獎金機制

信義房屋固定發放每年稅後營業利益1/3給員工作為年終獎金，另有價值1.5萬元的彈性福利「信福幣」，績優業務並規劃留任獎勵金，幕僚人員也會每年參考市場薪資水準調整薪資，根據2020年統計，非主管職務員工之薪資中位數達83.4萬元，約較前一年成長5.4%。

3、導入房地產科技，培養員工多元技能

透過推動集團數位創新，導入「Proptech」房地產科技，數位賦能以提升效率，搭配多元的教育訓練及透明升遷管道，例如2020年員工平均受訓時數為44.6小時，盼兼顧員工在經濟、個人發展、身心健康等層面的均衡。


▲信義房屋積極推動集團數位創新，導入「Proptech」房地產科技，希望以數位賦能提升效率。

image source：信義房屋提供

信義房屋也表示，聯合國2015年宣布的17大項「2030永續發展目標（SDGs）」，信義房屋做為世界公民的一份子，透過加入台灣人才永續行動聯盟，也是回應其中第17項「多元夥伴關係」，協力促進永續願景。

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