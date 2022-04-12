老友聚會總覺得要「看起來過很好」？一個職涯失敗者的反思

摘要 1.在與老朋友、老同學分享近況時，我們總有那種壓力：我們必須展示進步，因為其他人的故事總是聽起來更好。 2.很多時候，我們只聽到其他人的成功，卻沒聽到在這一切的背後，我們共有的恐懼、猶豫、起起落落。 3.不論在人生的哪個階段，經歷了職涯的哪些挫敗，我們都不能以此定義人生。我們的一生，還有許多非常重要，卻被視為理所當然的事。

幾年前，我回到美國參加10週年的研究所聚會，我們聚在曾一起學習、上課的教室裡，分享自己在家庭和事業上的進展，很多人甚至帶了他們的丈夫、妻子和孩子坐在一起。

一個職涯失敗者：我很幸福

麥克風從一位同學，傳給另一位同學。我前面的同學收到麥克風時，他說：「聽到目前為止，多數故事都是重要的職涯發展、晉升或創業成功募資，好像比較少聚焦在家庭和孩子。

在現在這個時代，我們在年輕的時候就被教導要非常在意我們是否成功，是否能單就事業上的成功，過上幸福生活。好吧，我想我沒有這個問題。畢業後我嘗試創辦了兩家公司，兩家都在3年內失敗。後來我乾脆加入了當地的小公司，現在享受著朝九晚六的生活。

我想，從職涯的角度，我是一個失敗者，我從未發揮我的潛力。但同時，我感到非常非常幸福。我跟我妻子結婚，我們的婚姻非常非常健全，現在我們有3個孩子，而我的家庭給我帶來最大的幸福。10年前，我沒想過我會這麼說，但在思考人生的幸福與成功時，有很多不同的方面需要考慮。」他接著介紹了他的妻子和年幼的孩子，並花了很多時間詳細介紹他們過去幾年的家庭生活。

職涯的成功與否，不能決定我們的人生

接著，麥克風傳給了他旁邊的同學，那位同學跟著說：「對我們當中的許多人來說，從還是學生時開始，我們被直接或間接地教導，必須取得最好的成績，畢業後去最好的公司，發揮我們真正的潛力。

但成功的定義和關注的焦點往往只針對我們下一個工作成就，其他的一切好像都被視為理所當然。通常，我們分享的都是好消息，好像這是人生唯一存在的東西。最新的升遷，另一家即將IPO的公司。

對我來說，我不想只和我的同學建立那種關係，只表現出最好的一面、表面上成功的一面，而不去提人生中的悲傷、失望、成長背後的真實面，以及所有的起落。當我們只聽到其他人的事業有多偉大、多成功，他們擁有多麼美好的家庭生活時，我們並沒有提及他們為此付出了多少犧牲和努力。而這些故事說出的，大部分都不是真正的現實。

無論我們職業的不同階段是成功或失敗，這並不能決定我們是否擁有成功和充實的人生。還有許多其他重要，卻經常被視為理所當然的事，我們的健康、我們的家庭、我們的孩子，我們可以成為一個成功的父親、一個成功的兒子或女兒、一個成功的丈夫或妻子，但我們常常忘了這一點，甚至認為它不夠重要到需要被提及。

我有很多朋友和同事，他們90%的時間都在追求工作挑戰，但他們也在過去幾年間經歷了可怕的離婚，與他們的孩子疏遠，很少思考或花時間好好對待他們的家人。那是成功的人生嗎？我們是否想成為一個只在工作中充分發揮潛力，但在其他一切都令人失望或失敗的人？」

我們，必須展示進步？

從20歲出頭，找到第一份工作，結婚生子，在事業、家庭生活中達到某些里程碑。每一次與老同學分享自己的最新故事時，總會有那種壓力：我們必須展示進步，而其他人的故事總是聽起來更好。

很多時候，我們只聽到其他人的成功故事，那些令人興奮的最新經歷或成就。但我們卻沒聽到，在這一切的背後，我們共有的恐懼、猶豫、起起落落：餐廳關門了，新創公司募資失敗了，我們多年後依然沒有進入理想的產業或公司。

在人生的不同階段，有許多因素可以讓生活變得快樂而充實。還有其他同樣重要的事，甚至可能更重要，卻往往被忽視或沒有被分享。人生某部分的暫時沮喪，不代表我們所有的一切都失敗了。

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