他抱怨小公司辛苦薪水低「不要去」 網友：還是有去的價值

在就業求職時，你較偏好大公司還是小公司呢？日前有名網友表示，自己大學畢業後的第2份工作選擇一家小公司，想不到團隊人數少，應聘新人慢，造成人力吃緊，他必須包辦許多工作，薪水卻沒調漲多少，讓他崩潰地說：「奉勸大家看到這種公司最好不要去」。

原PO在Dcard分享，他大學畢業後的第2份工作選擇到一家7人制的小公司擔任業務主理，平時工作內容包含安排生產、報價、成本掌握、出貨、報關、處理客訴，「基本上除了不用跑客戶之外，後續的工作幾乎全包」。

他抱怨團隊小的壞處，如高層時常帶上全公司的人拜訪工廠，原PO須管理公司倉庫庫存，抽空幫忙帶新人，甚至一人身兼2位業務助理的工作量，沉重的工作負擔卻只能由他自己主動提出薪水調漲，結果幅度不如預期，公司辯稱「今年軍公教人員薪水也沒調整」，最終他決定離職，並建議眾人不要去小公司應聘。

許多網友認同小公司的壞處，「之前在小公司薪水開26，東扣西扣剩22多，勞健保也沒在照勞基法走的，公司還是老公寓1樓改成辦公室，打掃要輪流還要掃廁所倒垃圾」、「同意！先待過大公司後再去小公司發現真的完全不行」、「而且小公司很多流程學不到，還沒有做事的標準規範」。

也有人抱屈平反，認為小公司還是有可能學到很多，「小公司是必要之惡，學到東西就快跳吧」、「累積經驗後再跳槽還是值得」、「不是大小的問題，是老闆的問題」、「小公司就是什麼都要學什麼都要會，目前在一間小公司任職一年多了，不過老闆人很好，不太管我在做什麼」、「真心覺得是看老闆以及整個公司的制度各方面等等，不論大公司小公司都會有類似的情況」、「這真的是看公司跟運氣還有同事欸」。