想辭職別衝動 他曝「裸辭必備要素」：不只存款要足

影響上班族辭職的因素很多，包含薪資不符合期待、職涯發展不同，以及職場氣氛不佳等，多數人會等找到下一份工作再辭職，避免資金中斷，不過仍有些人會選擇先辭職再說，日前有網友曝「裸辭的必備要素」，提醒辭職前先想清楚。

一名網友在Dcard發文表示，想要裸辭的人必須明確知道自己未來求職方向，而且能力要符合想換的工作，才能夠直接辭職跳槽，他強調「除了有存款可以應付失業的幾個月以外，本身的實力也很重要」，免得輕易辭職後，打開求職平台會發現「情況沒有改變」，既找不到喜歡的工作，也只會找到跟以前同樣類型的工作。

原PO分享自身經驗，他當時瀟灑辭職，存款有75萬且住家裡，評估失業期間不會花太多錢，結果發現過了2個月後，翻遍求職平台仍找不到心儀的工作，看來看去都是類似的工作，有些公司面試了覺得不適合，有些喜歡的公司則沒有被錄取，還非常擔心找不到工作，嚴重影響心情，最後他選擇回到前公司就職，文末，原PO建議「還沒有明確目標跟實力的人，不適合裸辭」。

對此，許多網友認同「騎驢找馬比較好，找到合適的工作再離職」、「同意原po說的，求職平台看來看去就那幾間，找到後面真的會很焦慮」，也有人認為「重點在存款，如果沒有足夠存款，還要負擔生活費、房租等等，就不可能裸辭了」。

另一位網友則提出不同見解，表示「騎驢找馬對我來說更痛苦，我是一定要裸辭的人，沒有直接辭職我無法專心思考未來目標，個人經驗是在空窗期間學習的知識，都會成為你找新工作的籌碼，所以每次換新工作我的薪資都蠻好談」。