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台積電做3個月壓力大到崩潰想辭 女友要他撐下去：這樣就被打敗？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友任工程師3個月壓力大到失眠、自律神經失調、吃藥才能入睡。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
網友任工程師3個月壓力大到失眠、自律神經失調、吃藥才能入睡。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

台積電工作人人搶破頭，不過壓力也相對大許多，有網友入職台積電製程工程師3個月，壓力大到失眠、自律神經失調、吃藥才能入睡，求助家人及女友卻只得到「你就這樣被打敗？外面錢有那麼多嗎？」的回應，讓他深感絕望。

有網友在論壇Dcard發文表示，他第一份工作就是台積電的製程工程師，目前已工作3個月，然而工作壓力極大，讓他經常失眠、睡夢中驚醒，上週因為快睡著時突然嚴重耳鳴，就醫後確診是自律神經失調，無法根治，導致他已斷斷續續耳鳴5天。

該網友說，他跟家人及女友討論離職事宜，然而他們卻回答「這麼快就離職？ 如果是我一定不會離職，你就這樣被打敗？外面錢有那麼多嗎？」甚至要他撐下去至少做一年。

該網友說，這份工作讓他壓力大到快要窒息，完全無法好好放假，一到假日會很焦慮，想著週一又要上班，只能靠吃藥入睡，但身邊的人都不理解，只告訴他「錢很重要、台積電經歷很重要、才工作三個月就有煩惱、現在的年輕人齁」，讓他深感絕望。

有台積電員工現身留言「每到假日都一定會逃到外縣市出去走走，但只要在上班前一天吃飯都會開始吃不太下心裡很鬱悶，晚上也都睡不好會一直翻身，半夜經常驚醒不然就是一直夢到工作的事，如果是值班前一天晚上幾乎睡不著」。

還有台積電員工說「GG PID我待了4y後，就逃了，別在裡面浪費人生啦，這女友也可以放生了」、「在裡面真的壓力大到很容易被扭曲。我覺得不要被別人左右比較好，要嘛早點出來重新思考未來，不然就是撐囉」。

其他網友留言「那種進不去的才會說風涼話」、「不開心就果斷換」、「不行別硬撐，我撐一年準備登出了」、「一堆非GGer講風涼話，又不是他們在承受高壓，勸你快點離開吧，台積沒待滿三年領完分紅都是做公益，撐一年根本沒有意義好嗎」。

台積電 Dcard

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