他問月薪10萬的正當工作有那些 網一致點名「這職業」

這幾年物價持續攀升，但眾人的薪水漲幅卻不明顯，其中，尤其是房價令大多數的市井小民不敢妄想。在萬物皆貴的年代，社會新鮮人對於未來買房的想像似乎不像過去一樣樂觀。一名網友在「Dcard」發文，表示最近常聽到許多領高薪的人不敢買房、生小孩，但另他疑惑的是，社會上月薪十萬以上的工作到底有哪些，此文一出，立刻引起眾人熱烈討論。

原PO以「月薪十萬以上的工作」為題在工作版上貼文，他提到，最近一直在新聞看到「月薪40萬不敢買房」、「月薪20萬養不起小孩」的相關例子，但相比大家的平均薪資，這些領10萬以上薪水的人已經是經濟狀況非常良好的一群了，因此原PO疑惑地詢問眾人，在正常、不犯法的情況下，月薪10萬以上的工作有哪些？

許多網友一致點名工程師，也有人表示：「跑船，乙級船員一個月破十萬，如果想讀點書就去考甲級船員，出來一個月14萬起跳，輪機長一個月28萬」、「有點年資去真正的外商，都有10萬啦，想辦法讓自己變強吧」、「市場自己送貨，年收250左右，早睡早起」、「司法官分發後一個月9萬9左右」、「我是自己種鳳梨、荔枝、龍眼，然後路邊擺攤賣，一部分寄到北農賣，年淨收100萬以上，100多萬真的沒有很多，算是養一個小家庭的門檻而已」。

有些網友建議，「老實說有房我不覺得養不起（北部除外），重點在於房價太高，我相信大部分都是因為房價，因為有些人家裡沒房，物價其實我覺得還能應付」、「直接說吧，二、三類組前10志願都可以，三類組搞不好20志願都可以」、「月薪4萬的敢買房，月薪3萬的敢生小孩，這個社會真好笑」、「台灣賺錢的方法，都在刑法裡了」、「電資頂大畢業的，年薪百萬輕輕鬆鬆，純血的甚至面試都在聊天就進了，好好讀書選對科系比較重要，成績不好先到後面學校，考碩班進頂大也可以」。