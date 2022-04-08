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疫情搗亂 中鋼宣布4月16日新進人員招考試務延期
本土疫情升溫，中鋼原訂4月16 舉辦的2022年新進人員甄試初（筆）試，基於維護應考人及試務工作人員健康安全，今天宣布延期辦理。
中鋼為提升下一個50年的競爭力，推動「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」經營雙主軸，因應產線及退休人力需求，今年委託中山大學辦理新進人員甄試，公開招募350名新進人員，包括師級職位49名、員級職位301名。
據yes123求職網最新調查，今年應屆畢業生所嚮往的企業，中鋼在傳統產業方面列名全國的前10名。但近來國內疫情持續延燒，中鋼為恐舉辦招考影響及應考人健康，今宣布試務延期，相關時程待確認後另行公告，也會同步發訊至應考人報名時留存的電子信箱，應考人亦可自中山大學報名網站查詢。
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