公司開年薪5百萬外派巴西3年 網勸他不要猶豫「整家帶去」

一名網友在PTT Web版貼文表示，他的表哥要被公司派到巴西工作三年，公司以年薪500萬台幣作為條件，讓表哥有些心動，但考量到老婆、小孩都還在台灣，所以仍然在高薪和家人之間搖擺不定，此文一出，引來兩派網友熱烈討論。

原PO以「給你年薪500萬去國外一個人工作三年」為題發文，提到表哥的公司因為最近簽了一筆大訂單，因此需要外派員工到巴西三年，但因為疫情緣故，中途返台的時間成本高昂，讓表哥十分猶豫，沒想到之後公司直接開出年薪500萬台幣的價碼作為誘因，相比表哥現在在台灣的年薪約120到130萬元，高於翻倍的薪水十分誘人，「表哥有點心動，但老婆、小孩都在台灣，你的話會去嗎？」

部分網友認為，「拉美要看當地治安」、「巴西有五百萬的黃種人會安全嗎？」、「單身可以，巴西五百萬跟皇帝一樣」、「基本上一定回不來，去了穩定，公司叫你留」、「有家庭就算了吧，三年是一定公司先騙你去」、「要問清楚喔，實薪五百萬，還是要湊一湊才有，差很多喔！有認識的被騙去海外，結果實領跟當初談得少三分之一」、「很多事情公司不會跟你講清楚」。

也有人認為機會難得，應該好好把握，「當然衝」、「搞不好他老婆、女兒雙手雙腳都贊成」、「整家帶過去住一年啊，如果夠生活的話」、「三年一千五百萬是滿值得投資的啦，注意安全」、「去啊，幹嘛不去？又不是不回來了」、「去了穩定之後就接老婆、小孩過去啊」、「三倍薪水很誘人，只要住的地方ok就去吧」、「外派給到兩倍其實就還不錯了，看國家」、「可以去吧，帶小孩讀個國際學校，練練語言也行」。