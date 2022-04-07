雇主聘僱外籍營造工 全面開放線上申辦

為進一步提供營造業雇主更便捷的聘僱外籍營造工申辦管道，自即日起，勞動部全面開放雇主聘僱外國人從事營造工作的申請案件，凡聘僱、入國引進許可、轉出、招募或接續聘僱，都可透過線上申辦即可。

勞動部表示，針對營造業雇主申請聘僱外籍營造工，日前已開放「聘僱許可」、「入國引進許可」、「轉出」、「資料異動」等申請案件可透過線上申辦，即日起再進一步擴大服務項目，開放「初次招募」、「重新招募」、「接續聘僱」等申請案件也能利用線上申辦。

勞動部說明，營造業雇主可利用工商憑證及自然人憑證申請勞動部建置的雇主聘僱移工線上申辦系統的帳號（https://fwapply.wda. gov.tw），就可以在線上申辦系統登打申請資料、上傳應備文件及繳納審查費，不用出門即可完成送件申請程序。

有關雇主針對線上申辦方式有任何問題，勞動部說，可以撥打免付費諮詢電話0800-035-688，由專人提供諮詢服務；也可至線上申辦系統查詢參考資料。