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只能滑手機等下班？33歲科技業主管勸世：錢夠用就好莫升管理職

聯合新聞網 / 綜合報導
一位33歲的科技業主管建議後進「不要升主管」，以免像他一樣進退兩難。 圖／pakutaso
一位33歲的科技業主管建議後進「不要升主管」，以免像他一樣進退兩難。 圖／pakutaso

職場上人人都想往上爬，但在未規畫好未來方向前還是要謹慎思考。一位科技業主管發文勸世，指出升任主管雖然看起來風光，但實際上卻會面臨許多人事糾紛，又缺乏時間精進自身實力，反倒陷入進退不得的囧境，直言勸「錢夠用就好不一定要升主管」。

原PO雖才33歲，但已在外商公司當主管3年多，分紅+RSU約400萬，不過近日受到聯發科、聯詠等公司高額分紅的鼓動，想再衝高年薪，便試著去谷歌面試。沒想到面試結果不佳，敗在「三年前一定可以秒解」的簡單題目上，讓他驚覺實力倒退，同時也十分沮喪。

他表示，外商組織扁平，目前沒有升遷契機，自然薪資成長也有限，此外，部門團隊也已建立起來，沒有什麼需要他從旁協助的事「就滑手機等下班」，根本就只是一副神主牌而已，讓他更想往外尋求出路，可惜他現在「已經爽太久」，整個墮落。

原PO強調，他發文並非想要炫耀年薪或職位，需知雖然名片上印「××經理」看起來很風光，然而一旦進入管理階級，就會「直接面臨公司政治和派系問題，很有可能要選邊站和做違背良心的決策」，覺得不適合想要跳槽其他公司不見得更好，想退回去當工程師，實力又落後新鮮人，所以他現在有點卡住、進退不得，也因此想要勸後進學弟妹，「如果當工程師錢夠用就好不一定要升主管」。

發文引來一些網友羨慕眼光，認為「很炫耀」，紛紛表示「錢多事少離家近，很爽啊」、「躺著領400，何需IC廠賣肝」、「真是奢侈的煩惱」、「樸實無華的煩惱，好羨慕」、「是缺被人家肯定嗎」、「真爽欸，秀得我一臉矇」。

也有人認真回覆原PO煩惱，「當主管了，就培養當主管的能力，幹嘛跟工程師比技術力？技術力只是入門磚，夠用就好，要往上爬還是靠管理能力」、「感覺就是你的實力就是配不上你目前薪資，哪天被鬥走或裁員會蠻慘的，畢竟薪資夠高但實力卻是問號，可能找不到對應的職缺」、「不能這麼說，主管要做的事和IC很不一樣，不一定要能做到IC能做的事，但需要看得懂IC在幹嘛，並給出方向。當團隊運作正常了，主管真的不需要做什麼，但就是有問題來了，主管必須能帶團隊完成」。

有人則建議原PO可以發展副業，試著斜槓，花點時間體驗不同的人生，不用把眼光執著於提升年薪或分紅上。

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