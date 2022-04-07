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沒有死傷的事故沒人管？ 民團籲勞動部建立工安揭露機制

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
色公民行動聯盟、台灣職業安全健康連線、台灣勞工陣線與民進黨立委洪申翰召開記者會呼籲勞動部負起管理責任，建立工安事故資訊揭露機制，落實資訊公開，才能有效預防職災。記者葉冠妤／攝影
色公民行動聯盟、台灣職業安全健康連線、台灣勞工陣線與民進黨立委洪申翰召開記者會呼籲勞動部負起管理責任，建立工安事故資訊揭露機制，落實資訊公開，才能有效預防職災。記者葉冠妤／攝影

清明連假前夕，東南水泥拆廠儲槽倒塌撞擊台電鐵塔的工安意外，連帶癱瘓高鐵、台鐵。事後查出除東南水泥有不良工安及環保紀錄，承包商「炯德營造」也曾在3年間發生兩次重大職災，2名勞工死亡。

綠色公民行動聯盟、台灣職業安全健康連線、台灣勞工陣線與民進黨立委洪申翰召開記者會指出，進一步查詢東南水泥、炯德營造過往的工安事故紀錄，竟只查得到職災死亡紀錄，沒有公開完整的工安事故，呼籲勞動部負起管理責任，修補工安管理機制漏洞，建立工安事故資訊揭露機制，落實資訊公開，才能有效預防職災。

綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文表示，過去台塑六輕、林園工業區常發生爆炸事故，卻查不到歷年工安事故紀錄，在行政院政府資料開放平台提報工安事故紀錄開放的需求，勞動部卻回覆「無資料，尚未蒐集建置，無法開放」，反觀環保署對於東南水泥違反環保法規的紀錄相對完整。

曾虹文質疑，難道發生爆炸、火災、倒塌等重大工安事故，復工前不需要進行安全衛生檢查？還是勞動部怠惰失職沒有確實進行安全衛生檢查，或者卸責不願彙整資料進行公開？公開完整的工安事故紀錄並非要懲罰企業，而是讓勞工享有知情權，能夠趨吉避凶。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎也說，所有的職災議題，最重要的工作就是預防，在尚未發生災害事故前，就能透過勞檢將潛在職場的危害因子排除，讓職災不會發生。近來在新聞事件上常看見許多大型工程或企業發生工安事故，縱使未造成人員傷亡，卻也凸顯其職場安全衛生設施或措施失靈，更是造成現場勞工健康安全疑慮的嚴重危害因子。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯則說，這次事件突顯了台灣輕率的工地和職業安全意識，以及長期以來廠商慣性違法的僥倖心態，這是系統性的錯誤，因此，除依法處分違法事業單位，政府更應強化工安及職業災害事件的資訊揭露，讓社會大眾掌握違法廠商資訊;此外，東南水泥作為上市公司，對於風險管控理應更謹慎，未來也應一併強化資訊揭露，促進良善的公司治理文化。

洪申翰表示，以目前的制度設計，工安事件若沒有勞工傷亡，雖可能有一些機關間的橫向聯繫，但不會在勞動系統中留紀錄，難道沒有死傷的工安事故就不是事故了嗎？如果沒有勞檢到、管理的機制與密度出現大漏洞，勞動主管機關當然也不知道哪些是勞工罹災高風險的工地或廠商，很難建立職災預警機制。

對此，勞動部職安署職業安全組副組長林志展回應，重大的工安事故，如先前的六輕爆炸與東南水泥、炯德營造的意外事故，都有在意外發生後進廠稽查，重大死傷職災事件會公布在「重大職業災害公開網」，其他勞動法令違規遭裁處的案件，則是公布在「違反勞動法令事業單位查詢系統」。

工安 職災

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