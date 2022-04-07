沒有死傷的事故沒人管？ 民團籲勞動部建立工安揭露機制

清明連假前夕，東南水泥拆廠儲槽倒塌撞擊台電鐵塔的工安意外，連帶癱瘓高鐵、台鐵。事後查出除東南水泥有不良工安及環保紀錄，承包商「炯德營造」也曾在3年間發生兩次重大職災，2名勞工死亡。

綠色公民行動聯盟、台灣職業安全健康連線、台灣勞工陣線與民進黨立委洪申翰召開記者會指出，進一步查詢東南水泥、炯德營造過往的工安事故紀錄，竟只查得到職災死亡紀錄，沒有公開完整的工安事故，呼籲勞動部負起管理責任，修補工安管理機制漏洞，建立工安事故資訊揭露機制，落實資訊公開，才能有效預防職災。

綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文表示，過去台塑六輕、林園工業區常發生爆炸事故，卻查不到歷年工安事故紀錄，在行政院政府資料開放平台提報工安事故紀錄開放的需求，勞動部卻回覆「無資料，尚未蒐集建置，無法開放」，反觀環保署對於東南水泥違反環保法規的紀錄相對完整。

曾虹文質疑，難道發生爆炸、火災、倒塌等重大工安事故，復工前不需要進行安全衛生檢查？還是勞動部怠惰失職沒有確實進行安全衛生檢查，或者卸責不願彙整資料進行公開？公開完整的工安事故紀錄並非要懲罰企業，而是讓勞工享有知情權，能夠趨吉避凶。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎也說，所有的職災議題，最重要的工作就是預防，在尚未發生災害事故前，就能透過勞檢將潛在職場的危害因子排除，讓職災不會發生。近來在新聞事件上常看見許多大型工程或企業發生工安事故，縱使未造成人員傷亡，卻也凸顯其職場安全衛生設施或措施失靈，更是造成現場勞工健康安全疑慮的嚴重危害因子。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯則說，這次事件突顯了台灣輕率的工地和職業安全意識，以及長期以來廠商慣性違法的僥倖心態，這是系統性的錯誤，因此，除依法處分違法事業單位，政府更應強化工安及職業災害事件的資訊揭露，讓社會大眾掌握違法廠商資訊;此外，東南水泥作為上市公司，對於風險管控理應更謹慎，未來也應一併強化資訊揭露，促進良善的公司治理文化。

洪申翰表示，以目前的制度設計，工安事件若沒有勞工傷亡，雖可能有一些機關間的橫向聯繫，但不會在勞動系統中留紀錄，難道沒有死傷的工安事故就不是事故了嗎？如果沒有勞檢到、管理的機制與密度出現大漏洞，勞動主管機關當然也不知道哪些是勞工罹災高風險的工地或廠商，很難建立職災預警機制。

對此，勞動部職安署職業安全組副組長林志展回應，重大的工安事故，如先前的六輕爆炸與東南水泥、炯德營造的意外事故，都有在意外發生後進廠稽查，重大死傷職災事件會公布在「重大職業災害公開網」，其他勞動法令違規遭裁處的案件，則是公布在「違反勞動法令事業單位查詢系統」。