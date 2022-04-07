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友狂加班200小時領走13萬 他傻眼「安捏甘厚」遭網嗆：舉報了

聯合新聞網 / 綜合報導
加班200小時以上，換來逾13萬的薪資，是否划算？ 圖／pakutaso
加班200小時以上，換來逾13萬的薪資，是否划算？ 圖／pakutaso

相信一般人對工作的要求，就算達不到錢多事少離家近，也希望能有「錢多」這項，但若是必須犧牲掉大部分私人時間呢？有網友發現朋友天天加班，整個月有一半時間在公司度過，最後領到超過13萬的薪水，讓他疑惑這樣的生活有人能接受？引發網友熱議。

原PO會發現朋友加班破200小時，起因是上個月想約朋友卻履履遭拒，細問下才知道對方根本「整月無休」。除了固定上夜班8小時外，每天再加班4小時，連周末時間都奉獻給公司，六日再加班12小時，讓原本38K的月薪爆增到超過130K。

雖然高額薪水「感覺好酷」，但一算發現整個月幾乎一半的時間都在公司度過，回家幾乎就睡覺而已，好奇這樣只剩下出門上班回家睡覺的生活，大家真的可以接受嗎？

文章引發網友討論，部分表示沒問題，賺錢比較重要，「短期可以」、「至少付出有收穫，不是做白工」、「缺錢的會這樣幹吧」、「絕對接受阿，這種加班應該都是在玩手機」、「這就是住院醫師正常的工時和薪水」，且認為願付加班費的公司算不錯了，「整個月都在公司還給基本薪資的一堆」、「你去問國營輪大夜的月薪有沒有他的一半」、「曾經260小時月薪4萬給你參考」。

也有人直言不能接受，「不行，會變憂鬱」、「會厭世吧」、「常態真的會死」、「不久後自然會去醫院報到」，並勸誡不要拿身體開玩笑，「這種時數我加過，才領他的一半而已，不要以為回家睡飽就好了，躺床上腦袋根本靜不下來，每天只能睡三四小時還睡睡醒醒」、「不要因為年輕就摧殘身體，否則現在賺的錢也只是預支以後的醫藥費而已，你根本享受不到」。

有網友看完敘述後眉頭一皺，「工時應該違法了」、「哪間？我來舉報」、「工作7天？什麼血汗公司？沒違法嗎」、「這根本不合法啊，先不說四周變形工時，加班可以加到4個小時這本身就已經違法了」，有人則依內文月薪和工時計算，認為不可能達到月領13萬，懷疑是創作文。

加班費 薪水 薪資

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