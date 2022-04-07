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月薪7萬但有職場性騷擾她問該繼續待嗎？ 網一面倒喊快逃

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為職場性騷擾示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為職場性騷擾示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

如果有份工作，薪水不錯，卻要忍受不合理的職場環境，你願意為五斗米折腰嗎？有位女網友在Dcard分享，她月薪7萬元，但是男主管不但常常性騷擾，還會職場霸凌，而團隊同事擺爛坐等退休，她嘆氣「整個很迷茫，到底要不要繼續待下去呢？」

女網友表示，公司是半公家機關，男主管會性別歧視、物化女性，三不五時叫原po陪他朋友喝酒、還會毛手毛腳。主管把自己當皇帝，情緒化且朝令夕改，不聽話就會被職場霸凌。工作上有困難，主管不幫忙，還會掠奪下屬工作成果攬功勞。而團隊同事也擺爛，只想等退休，原po還要一直不停帶剛畢業的新人。「是你的話，你要領這7萬嗎？」

網友一面倒勸離職，「聽起來就是個摧殘身心的環境」、「妳有七萬代表你有這個價值，建議繼續展現自信去面試吧」、「陪他朋友喝酒也算是陪酒啊...趕快逃比較實在」、「不要，心裡出狀況生病醫藥費都不夠用了，快逃」、「如果妳真的只是花瓶就繼續待，繼續被毛手毛腳，如果不是就換到正常公司，證明自己不是花瓶」、「建議另謀高就，有讀過馬斯洛需求理論就知道，尊嚴也很重要，妳是有能力的加油」。

PO文也釣出過來人，「你是在中部傳產上班嗎？我前公司老闆也差不多是這樣，我都開始懷疑妳是我前同事了」、「跟我的狀況超類似...我的工作是電信工程師，卻被主管當小弟使喚，也做了8年多了...終於在今年2月過年後提出辭呈了，覺得自身的身心健康還是比較重要的」、「跟我待過的某個半公家機關有點類似，裡面風氣非常廢 很多都在混時間而已」。

也有人認為要硬起來，「請先錄音蒐證然後離職+檢舉，謝謝，去外面找其他工作吧」、「幹嘛陪他出去喝酒，下班後社交一率拒絕啊，你個性容易被欺負的話到哪裡都容易被欺負，設出自己的界線跟原則請同事不要越界」、「性騷擾跟毛手毛腳我絕對跟他槓上」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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