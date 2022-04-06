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畢業生的夢幻高薪 黃金打造手銬？

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

【台灣醒報記者陳咏翎、簡嘉佑綜合報導】剛畢業的學生年薪就突破10萬美金！在美國，軟體工程師、銀行分析師與律師的應屆畢業生能獲得六位數的薪水漸漸成為一種招募手段。但這也意味著，他們必須平均每天工作14個小時以上，當高薪誘惑成為「金手銬」，使他們每天繼續做不一定感興趣的工作，卻不願意轉職。

高薪誘惑搶人才

後疫情時代，工作比人還要多，美國缺工現象日益嚴重，許多產業也祭出高薪搶人才。《BBC》報導，許多剛畢業的學生踏入職場就能領到破六位數的高薪，如在大型科技公司的軟體工程師。此外，大銀行的初級分析師基本薪資為11萬美元；新手律師則有141,115美元的起薪！位於美國喬治亞州的My Consulting Offer的創辦人戴維斯阮說，自疫情爆發以來，20歲的人踏入社會就享有年薪六位數年薪的狀況，已慢慢成為常態。

美國社會新鮮人的起薪長年以來，呈現穩定上升的趨勢。而根據非營利組織的數據指出，特定行業的起薪更是水漲船高，如電機、資工專業的目前起薪為72123元美金，在短短的一年內就飆升了7%。

消磨熱情的金手銬

儘管有著誘人的高薪，但工作職缺的勞動市場，也意味著比起常人龐大的工作量。史丹佛大學經濟系教授布魯姆就說，尤其在科技業或金融業，員工通常需要每週工作70個小時以上。此外，許多員工困在他們討厭的工作當中，但在高額報酬的「金手銬」下，他們不願意離職，也不願意追求自己有熱情的職業。

雖然高薪可能有效「換取」員工無償加班的意願，但不必然保證員工具備更好的職業道德。同時對公司內部而言，當新進員工毫不費力地獲得六位數的起薪時，資深的同事可能感到心裡不平衡，因為「他們在公司任職多年，領的錢居然比應屆畢業生還少」。

就目前勞動市場來說，儘管六位數的起薪遍布勞動市場，但低階勞工的處境依舊困難。戴維斯阮說，目前可以看到薪資不平等的狀況加劇，且差距還在不斷擴大。然而，在市場逐漸正常化而導致高薪職位減少時，「含著金湯匙成為社會新鮮人」恐怕成為少數菁英才能擁有的特權。

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