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好友酸科技業輕鬆好賺「他進1年就職離」 工程師揭高薪內幕

聯合新聞網 / 綜合報導
有一名在科技業任職10多年的網友透露，自己年薪比一般人多，但卻被好友虧「工作輕鬆又好賺」，結果那名好友進入科技業後，做不到一年，就離職了。 圖／ingimage
有一名在科技業任職10多年的網友透露，自己年薪比一般人多，但卻被好友虧「工作輕鬆又好賺」，結果那名好友進入科技業後，做不到一年，就離職了。 圖／ingimage

科技業給人的印象就是高薪、福利好，是許多人嚮往的職場工作。不過有一名在科技業任職10多年的網友透露，自己年薪比一般人多，但卻被好友虧「工作輕鬆又好賺」，結果那名好友進入科技業後，做不到一年，就離職了，原因就是「工時長到幾乎沒有私人生活」。

該名網友在臉書「爆怨公社」發文，他任職科技業10年，長時間加班，一天要上班13小時，年薪比外面的服務業、工廠都還要多，因此朋友常常虧他「有錢人、錢很多」，以為他的工作「好賺又輕鬆」，同時又抱怨自己薪水很少。

有一次原po的公司缺人了，他便告知好友可以來應徵，好友面試通過錄取了，結果做不到一年就離職了，問他原因，他表示「長時間都在上班，休假好少，都沒時間出去玩，好累」，原po聽完冷笑，「當初羨慕我的薪水，怎麼不想想我是用肝和時間換來的」。

此文一出也引起網友熱議，「13小時真的是需要肝和意志力…」、「天下沒有白吃的午餐」、「科技業需要新鮮的肝」、「突破盲腸」、「我做過1天12H的大夜班身體就受不了，真佩服那些可以長時間做的人」、「科技廠靠的是加班跟獎金，不然薪水真的沒比較多」。

也有人認為，「13小時算不錯了，我光天天跟其它工程師學長姊搶機台用就飽了，工時每天都是14小時以上，而且可觀的不是薪水，是加班費跟三節年終，科技廠不是人待的，累」、「沒辦法啊，一堆既沒歷練沒資歷沒能力也不想扛責，給錢加班也不要，只想八小時摸完就走的，整天怨天怨地怨父母怨社會不公，只想躺著就有錢的都成主流了」。

工程師

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