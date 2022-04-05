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整整4年只加薪2％！他見太子爺超優待遇心寒 網狂勸離職
現在是萬物齊漲薪水不漲的時代，網友抱怨整整四年只調薪2％，反觀老闆的兒子去年才調薪，今年又調薪直接加一萬元，且他還將業務劃分給其他員工，然而那位員工的調薪幅度也只有5％，讓他大嘆「老闆這種做法，真的會讓老員工心寒」。
有網友在臉書粉專「靠北老闆/主管2.0」發文表示，老闆上月底公布全員調薪總表，他身為公司的老員工，薪水已四年未調整，今年的調薪幅度竟然也只有2％。
該網友說，反觀老闆的兒子，去年才調薪，今年又再度調薪，且是直接加薪一萬元，他最近還將業務劃分給其他員工，該員工的調薪幅度也只有5％，「太子爺業務範圍變小了，竟然還是全公司調薪最高的」。
該網友無奈表示，「雖然他是老闆的兒子，雖然公司之後的老闆也是他兒子，但是老闆這種做法，真的會讓老員工心寒」。
其他網友留言「習慣就好，我前老闆為了小三要坐我的位子就甘願把我資遣了，人生嘛」、「就老爸給兒子零用錢」、「離職吧，公司遲早被他搞爛，就算跟他們家的關係搞好，也是被利用的棋子而已，除非跟能夠他們當親戚，有點地位的那種」、「家族企業都這樣，自己人拼命加，然後再做假，一直唉沒賺錢」。
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