台積電薪資優渥「還一堆人離職？」 知情人曝內幕：老婆受不了

台灣的半導體產業領先全球，有「護國神山」之稱的台積電，優渥的薪資及福利令人稱羨，吸引許多人搶破頭。然而，近日就有一名網友發文表示，台積電4月將例行性調薪，「薪水那麼好，還一堆人離職是為何？」貼文引來大批網友熱烈討論。

該名網友在PTT八卦版PO文表示，台積電董事長劉德音日前提到，「4月的調薪幅度，大家都會很開心」，讓原PO的高中同學離職後有點後悔，因此不禁好奇發問「請問有沒有台積電薪水那麼好，那還一堆人離職是為何的八卦？」

文章曝光後，立刻掀起熱議，網友紛紛留言「進去廠內就是另一個世界啊」、「太操，流動率也不低」、「工作永遠在焦慮跟憂鬱中度過」、「要不要去台積電就是錢／生活的選擇而已」、「完全無法理解只有工作跟睡覺的生活」、「賺夠了，財富自由」。

此外，還有知情網友指出，「有錢沒生活，當過fab工程師就懂」、「11、12點下班，隔天6點跟國外開會，我朋友姐夫是這樣，老婆受不了」、「很操，新同事碩士畢業去兩年肝指數上升很多」、「我同事有個客戶是台積電離職去做娃娃機台主，問為何離職，他說生命很重要」、「老實講我也不知道，我只知道我妹夫做到今天，他做到要去看身心科壓力很大，但是我們不是其中，真的無法了解」。