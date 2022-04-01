新人工作1個月同事集體離職 網擔憂是「公司警訊」勸她也快閃

新人剛進公司通常需要一段時間適應環境，但如果在這段與公司的「磨合期」中觀察到許多同事離職，可能會讓新手員工充滿疑惑，生怕誤入虎口。一名女網友在「Dcard」發文，表示自己剛加入一間公司，但同事們卻在一個月內陸續離職，讓她擔心這是不是一個大警訊，引起網友熱烈討論。

原PO表示，她在研發部門工作，原本覺得公司準時上下班很不錯，但她在入職後的第三天就有一位同事離職，工作兩周後，同部門的另一位同事也離職，在滿四周的今天，「最老、最資深的老鳥也要走了」，整個部門僅剩下她一個人，讓她擔心這搞不好是公司內部有問題的警訊，「公司環境很安靜，我沒有機會問，我是不是今天下班前問出來比較好？」

許多網友認為，「等到他們的事全部到妳身上的時候，或許妳就會知道原因了」、「妳應該會被轉調吧？不然只有妳一個新人是要做什麼？」、「研發部門只有四個人？其實如果敢，不管多少事情就準時下班，大不了妳也走而已啊！不要當奴工」、「快點逃，我三年前跟妳一樣的狀況，考慮太久逃不掉了，一直後悔到現在」、「剛好碰到離職潮或是集體跳槽，不然就是公司人事變遷」。

也有網友分享自己的經驗，「最近剛到一個新的工作，主管同事相繼離職，不過每個都做了很久才走」、「我們部門在我離職之後才會有新人，這種狀況趕快逃，我是最後一個，事情到妳身上，沒有做過相關業務的資深同仁帶，出事直接被推出去」、「我進去第3天就被調整薪資結構，部分底薪改津貼、加班費變少，當天順便知道工安組一週後會只剩我1人（原本3+1）、監工2週後會走，所以我在2週內提了離職，不出意料的該公司黑了」。