口碑／大家都知道「蔡桃貴」是誰吧？全台最年輕帥氣YouTuber比爸媽還要紅

image source：臉書／蔡桃貴

文／翁筠茜

YouTuber蔡阿嘎與二伯為兩名兒子「蔡桃貴」與「蔡波能」開設社群帳號，31日突然發文透露蔡桃貴被弟弟傳染諾羅病毒，不少粉絲都擔心留言「還好嗎？」、「祝早日康復」。今年才3歲的蔡桃貴，打從出生開始就備受矚目，在YouTube上已有97.6萬訂閱數，蔡桃貴、蔡阿嘎、嘎嫂二伯&蔡波能's Daily更是分別位居網路溫度計的YouTuber網路口碑第2、3、4名，可說是超有影響力的YouTuber一家人。

▲蔡桃貴、蔡阿嘎、嘎嫂二伯&蔡波能's Daily分別位居網路溫度計的YouTuber網路口碑第2、3、4名。

image source：《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2021/12/31~2022/03/30）

古靈精怪逗樂觀眾！獲第2屆走鐘獎最佳男主角獎

身為知名YouTuber蔡阿嘎的大兒子，蔡桃貴一出生就受到外界矚目，蔡阿嘎與二伯為蔡桃貴創建頻道，記錄蔡桃貴生活的點點滴滴，觀眾就好像參與他的人生一樣，陪伴他一起度過每個獨一無二的瞬間。

蔡桃貴個性古靈精怪，時常在鏡頭前迸出出乎意料的回答，戲劇效果十足。先前蔡阿嘎要蔡桃貴學講名字，蔡阿嘎說「蔡」，蔡桃貴用稚嫩口音講「蔡」，蔡阿嘎說「桃」，蔡桃貴卻直接說「貴」，讓蔡阿嘎笑翻直呼「根本接龍大師」。

該影片還讓蔡桃貴獲得第2屆走鐘獎最佳男主角獎，網友都笑說「榮登今年最療癒影片沒有之一」、「這個影片有毒，三不五時就要來吸10次」。

暖男形象深植人心！與蔡波能、米寶感情超好

除了本身的生活分享，蔡桃貴與弟弟的互動也受到網友關注，兄弟倆感情深厚，蔡桃貴更被網友封為「寵弟暖男」。二伯曾經分享，蔡波能某天心情突然不好，竟然把蔡桃貴咬到瘀青，二伯看到後，馬上把蔡波能叫去溝通，蔡桃貴擔心弟弟被罵，趕緊跟二伯說「媽媽，我沒事了啦！不痛了，不痛了」，網友感動表示「貴暖到讓人心疼，感覺兄弟的個性剛好互補」、「好暖的哥哥，小暖男一枚」。

蔡桃貴不只對弟弟暖，對妹妹更是百般溫柔，「米寶」是蔡阿嘎工作室的攝影師蔡宗翰的女兒，近日新片可看到，蔡桃貴不斷向米寶告白「愛你好嗎？」短短1分多鐘的影片甜到蛀牙，網友笑說「米寶真的太幸福了」、「貴貴真的是大暖男」。

蔡桃貴不僅受到觀眾喜愛，同時也以可愛形象收服各大YouTuber與藝人的心，蔡阿嘎在自己頻道開設〈桃貴安親班〉單元，邀請金針菇教蔡桃貴說韓文、邀請五堅情教蔡桃貴玩狼人殺，可愛的童言童語加上各網紅魅力四射，令觀眾都看了瘋狂敲碗下一集。





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