妹子遭資深同事問薪資 釣出過來人淚曝說實話「超慘下場」

在職場有許多眉角要注意，而和同事討論薪水，一向是職場禁忌。近日就有一名女網友發文表示，被同辦公室的資深姊姊詢問薪資，沒想到老實回答後，卻一直被比較，讓原PO相當無奈，貼文引發網友討論，還意外釣出過來人分享悲慘經驗。

原PO在《Dcard》發文表示，自己是實驗室的計畫助理，同辦公室有個屬於計畫下的資深行政助理姊姊，對方平常很照顧她，但兩人因為老闆不同，工作內容和薪水也有所不同。

日前該名女同事突然問起原PO的薪資待遇，原PO老實回答後，沒想到對方竟開始處處比較，還要求請客吃飯，「雖然我薪水沒有很高，但是她的比較心態，我都不知道該怎麼面對她，在辦公室已經很無聊，也怕覺得失去一個可以講話的對象」。

貼文曝光後，網友紛紛回應「職場上問薪水本來就是禁忌，公司沒有規定不能互相窺探薪資跟獎金嗎」、「問薪資真的超沒禮貌」、「這是隱私，不然都隨便亂報吧，我之前都會開玩笑說『我沒錢有領跟沒領一樣』」、「我都會說不要問，不管是誰問我」。還釣出過來人分享自己公布薪資，就被公司開除，「只有國營企業薪水不是秘密，我就是因為薪資保密被開除的」。