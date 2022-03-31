快訊

金門也失守...台中婚宴群聚持續延燒 12縣市確診足跡一次看

「每日確診破百不意外」 醫籲：2大方面著手降衝擊

妹子遭資深同事問薪資 釣出過來人淚曝說實話「超慘下場」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友發文表示，被同辦公室的資深姊姊詢問薪資，沒想到老實回答後，卻一直被比較，讓她相當無奈。圖／ingimage
一名女網友發文表示，被同辦公室的資深姊姊詢問薪資，沒想到老實回答後，卻一直被比較，讓她相當無奈。圖／ingimage

職場有許多眉角要注意，而和同事討論薪水，一向是職場禁忌。近日就有一名女網友發文表示，被同辦公室的資深姊姊詢問薪資，沒想到老實回答後，卻一直被比較，讓原PO相當無奈，貼文引發網友討論，還意外釣出過來人分享悲慘經驗。

原PO在《Dcard發文表示，自己是實驗室的計畫助理，同辦公室有個屬於計畫下的資深行政助理姊姊，對方平常很照顧她，但兩人因為老闆不同，工作內容和薪水也有所不同。

日前該名女同事突然問起原PO的薪資待遇，原PO老實回答後，沒想到對方竟開始處處比較，還要求請客吃飯，「雖然我薪水沒有很高，但是她的比較心態，我都不知道該怎麼面對她，在辦公室已經很無聊，也怕覺得失去一個可以講話的對象」。

貼文曝光後，網友紛紛回應「職場上問薪水本來就是禁忌，公司沒有規定不能互相窺探薪資跟獎金嗎」、「問薪資真的超沒禮貌」、「這是隱私，不然都隨便亂報吧，我之前都會開玩笑說『我沒錢有領跟沒領一樣』」、「我都會說不要問，不管是誰問我」。還釣出過來人分享自己公布薪資，就被公司開除，「只有國營企業薪水不是秘密，我就是因為薪資保密被開除的」。

薪水 薪資 職場 Dcard

延伸閱讀

時光膠囊？6年前面試今收通知信 網笑酸人資：快all in台積電

蝦皮店到店實習3天…操到想離職 店員「薪」情曝光嚇傻眾人

繁星成績台大醫被電機超車 釣出牙醫吐槽：老鳥都去吸血自費項目

他怨一款衛生紙盒超難用 反釣出網友讚好問「哪買得到」

相關新聞

妹子遭資深同事問薪資 釣出過來人淚曝說實話「超慘下場」

在職場有許多眉角要注意，而和同事討論薪水，一向是職場禁忌。近日就有一名女網友發文表示，被同辦公室的資深姊姊詢問薪資，沒想到老實回答後，卻一直被比較，讓原PO相當無奈，貼文引發網友討論，還意外釣出過來人分享悲慘經驗。

清大理工學碩士不當工程師 改從事這一行網大讚：超賺

工程師是不少人稱羨的職業，多數人對於其第一印象就是高薪多金，也因此理工相關科系總是特別吃香，一名網友就透露朋友理工碩士畢業後竟然不當工程師，從事的職業讓他直呼「頭殼壞了嗎？」但多數人不認同原PO看法。

好想辭職怎麼辦？幾個擺脫職業倦怠的建議

職業倦怠不是起因於個人的脆弱，而是工作或社會環境造成。在面臨職業倦怠時，為了消除問題的根本原因，比起我自己，反而是我們身處的部門、公司、或是這個行業，應該要有所變化才行。

富二代老闆享受被吹捧「皇帝感」 他見加班制秒離職：公司會倒

不少公司都有加班制度，但若做完工作準時下班卻被指責，就會令人相當無奈。一名網友抱怨，在公司待了3年，老闆是二代接班，在公司享受著被大家吹捧的感覺，加班文化相當嚴重，因此員工流動率相當大，但老闆卻仍然認為是員工的問題，因此他決定離職並怒嗆，「公司會倒在你手上」。

加薪難、物價漲 上班族快樂指數超低平均僅47分

薪水凍漲、物價飆漲已是受薪階級的普遍感受，根據1111人力銀行今（31）日發布的調查顯示，有高達六成七的受訪者，自評目前...

一家公司待十年算很久嗎？ 上班族擔心會不會很難轉職

今年迎來史上最大轉職潮，科技業搶才、營造業缺工，有網友問：「目前工作從24歲做到現在已9年，朋友們跟我說要懂得跳槽才有薪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。