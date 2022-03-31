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清大理工學碩士不當工程師 改從事這一行網大讚：超賺

聯合新聞網 / 綜合報導
不少人認為工程師多金高薪，是個人人稱羨的職業。圖／ingimage
不少人認為工程師多金高薪，是個人人稱羨的職業。圖／ingimage

工程師是不少人稱羨的職業，多數人對於其第一印象就是高薪多金，也因此理工相關科系總是特別吃香，一名網友就透露朋友理工碩士畢業後竟然不當工程師，從事的職業讓他直呼「頭殼壞了嗎？」但多數人不認同原PO看法。

這名網友在PTT以「工程師不當去當法官，頭殼壞去了嗎？」為題貼文，表示身邊有認識的朋友是清大理工學碩士，但畢業後不去當工程師，反而去讀科法所還考上當法官，讓原PO覺得很傻眼。他不解地說「現在工程師年薪基本250萬起跳，法官只有150萬，是頭殼壞去了嗎？」

不少鄉民反駁原PO看法，「5年後退下來當律師你就知道差別」、「傻傻的，法官比你想像的賺得多」、「法官這種等級的公務員福利很好吧」、「沒有退場機制的職業，超讚好嗎？」、「法官之後轉律師，才是開始賺錢好嗎」、「法官社會地位完全屌打」、「考得上法官跳出來做律師，賺得不會比較少」、「社經地位差那麼多」。

不過也有人持相反看法，「法官工時太高，不太優」、「之前有個醫生考上法官，去做了一下就離職了」、「現實是你想當還未必當得上」、「台灣法官被大多數人瞧不起」。

工程師

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