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富二代老闆享受被吹捧「皇帝感」 他見加班制秒離職：公司會倒

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨，老闆是二代接班，在公司享受著被大家吹捧的感覺，加班文化相當嚴重，因此員工流動率相當大，但老闆卻仍然認為是員工的問題，因此他決定離職。示意圖／ingimage
一名網友抱怨，老闆是二代接班，在公司享受著被大家吹捧的感覺，加班文化相當嚴重，因此員工流動率相當大，但老闆卻仍然認為是員工的問題，因此他決定離職。示意圖／ingimage

不少公司都有加班制度，但若做完工作準時下班卻被指責，就會令人相當無奈。一名網友抱怨，在公司待了3年，老闆是二代接班，在公司享受著被大家吹捧的感覺，加班文化相當嚴重，因此員工流動率相當大，但老闆卻仍然認為是員工的問題，因此他決定離職並怒嗆，「公司會倒在你手上」。

一名網友在臉書社團「靠北老闆／主管2.0」發文，他在公司內待了三年，老闆是二代接班，打著國外知名學院碩士的鍍金，在公司內享受著被大家吹捧的皇帝感，有任何小事就會把10~20個人叫到身邊，也不管對方到底忙不忙，只要老闆參與的會議就會毫無效率可言，很擅長不懂裝懂，什麼事情都要做主。

公司的加班文化相當嚴重，老闆希望員工們即使到了下班時間仍要持續加班，才是對公司的認同感及付出，看到準時下班的人，便會冷嘲熱諷，因此員工的流動率相當高，但老闆仍然認為是員工的問題，不曾檢討過自己的為人及品性，有加班制度卻不能申請加班費，因此原po決定離職，唯一讓他最惋惜的是，同事之間的相處氣氛很好、很溫馨，最後他也怒嗆老闆，「再任性為所欲為，公司會倒在你手上！」。

網友紛紛表示，「家族企業都差不多…商二代都覺得自己很行，事實上…」、「第一代有辛苦到，比較認真待人處事像是家人，遇到二代打混到公司吃飽、等拉屎、狀況外就很頭痛」、「這家公司是不是叫做～台灣大多？」、「二代通常敗家的比較多，好的可能100個不到3個」、「老闆不是出國鍍金，是中二」、「不給加班費的都是垃圾黑心公司，快逃吧！」、「打公仔的待遇，不必在意公司的未來」。

有網友則建議公布是哪間公司，「希望能公佈公司名」，有人則認為，同事間感情好跟上層有關，「真替他爸媽感到悲哀，是哪一間公司，公布出來，免得有人受害，同事之間感情好，表示患難見真情，加油，有不錯的缺一起跳槽」、「同事感情好通常都有共同的敵人」、「公司、主管爛，通常同事感情也會比較好，哈哈」。

離職 加班費

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