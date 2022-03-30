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他厭倦朝九晚五上班生活 列舉3「夢幻職業」時間自由又高薪

聯合新聞網 / 綜合報導
網友以「不加班、不看臉色、月入15萬?」為題，希望可以擁有工時自由、薪水優渥的工作。上班族示意圖。圖／聯合報系資料照片
網友以「不加班、不看臉色、月入15萬?」為題，希望可以擁有工時自由、薪水優渥的工作。上班族示意圖。圖／聯合報系資料照片

財富自由是許多人的夢想，一名網友在「Dcard發文表示，自己當了十年上班族，身邊朋友都已開始買房、成家，他卻還領著六萬，是個朝九晚五的普通人，因此他計畫跳槽到別的產業，並列舉三種心目中的「夢幻職業」，不僅兼顧薪水，還能保有生活品質，引起網友熱烈討論。

原PO無奈地寫道，年輕時充滿抱負的自己終究在十年多的職場日常中，磨成了像「野原廣志那般看臉色不敢抱怨、只敢回家喝悶酒、通勤時間擠捷運、回家後連美伢都沒有的普通人」，他認為自己六萬的薪水，若是不貸款，根本不可能在台北買到像樣的房子，因此計畫轉職。

他看準三項工作，包括：直播經紀人、股市操盤手、接案工作者。他分析，全職的直播經紀人，只要好好經營，一個月基本月收可以15萬起跳，是他目前離開原產業的首選。而股市操盤則是跟當老闆的朋友聊過，「有大概研究一下他們的操作方式跟投資思維，如果轉行當操盤手應該是底子蠻夠的」，但因為風險較高，所以不敢貿然執行。而接案工作他則計畫回台東家鄉，可以享有高度自由的工作模式，但另一方面他也擔心案件不夠，會賺得比現在還要少。

許多網友紛紛提供意見，「回台東聽起來很讚耶，工作那麼久也該喘口氣了啦」、「股市操盤手、接案工作者都是難上加難，你看到成功的都是倖存者偏差吧，失敗的不會分享所以自然不會考慮到風險」、「我朋友也在做直播經紀，時間很自由、感覺也賺蠻飽的，算是這世代的新職業吧？」、「股市操盤沒那麼好搞吧，別做夢了」、「投資的話，你本金不夠大，也不用想要全職投入了，專心上班比較實在」。

Dcard 職場

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