快訊

《黑澀會》玉兔宣布結婚 甜嫁導演男友曬合照

圍堵疫情 陳時中宣布：基隆實施「類普篩」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

文組生待遇大不同？網友齊推「這一行」 釣出神人月入200K

聯合新聞網 / 綜合報導
文組生就業待遇差？網友們齊推「金融、銀行業」，不僅月薪、年終高，工時也規律。示意圖／ingimage
文組生就業待遇差？網友們齊推「金融、銀行業」，不僅月薪、年終高，工時也規律。示意圖／ingimage

文組生就業待遇差？一名畢業於某師範大學商科的校友在Dcard分享自身經驗，一心想回中南部家鄉求職，卻遇到待遇普遍低落的窘境，讓他不禁好奇「學歷不錯的文組同學，有找到好工作嗎？」掀起網友們熱烈討論。

原PO大學就讀某師範商科，多益710、系排30%，畢業後在中南部家鄉工作，身邊也有很多同學跑去考國營公職。原PO表示，一開始充滿熱忱找工作，但月薪都3萬上下而已，薪水最好的則是行政職，最高也只願意開到31K。

貼文一出，網友們紛紛留言自己的起薪，「私立會計系，新人38K起」、「太低了啦，但會低是因為你在中南部，我普大純文組學士業助還有35K」、「我也是商科底大生，今年準備畢業起薪38K」、「私立文組，月薪45K」、「（國立）文組應屆畢業66K」。

網友們建議，文組生就業不要選擇「行政類」工作，尋找專業職位薪水才有上升的機會，「大四的時候曾在廣告行銷業過，當時的夥伴薪水很多都過60K以上，甚至到70、80K」、「第一年30K到34K，第二年34K到37K，轉職後42K」。

留言中，網友們也推薦文組畢業生可選擇「金融、銀行業」，「四大文學畢，某銀行底薪4xK」、「銀行真的滿好賺的，只是蠻常不能準時下班，但比一般服務業好多了」、「文組以台灣來說普遍最高就金融MA（儲備幹部）吧」；更釣出從事互聯網工作、月薪人民幣38K（相當於新台幣16.9萬元）的國立文組神人，「準備跳槽去新加坡 Bulge Bracket（大型跨國投資銀行），（網站）前台新鮮人一個月（月薪）20萬元，但生活品質沒很好」。

文組 新鮮人 薪水 求職

相關新聞

蝦皮店到店實習3天…操到想離職 店員「薪」情曝光嚇傻眾人

蝦皮購物近期積極推展「蝦皮店到店」實體門市，時不時還祭出免運優惠，頗受消費者歡迎。有網友發文表示，剛到蝦皮店到店實習3天，已經想離職了，但感覺很對不起認真教他的同事。貼文釣出許多同行分享甘苦，意外揭露薪資真相，嚇傻一堆人。

文組生待遇大不同？網友齊推「這一行」 釣出神人月入200K

文組生就業待遇差？一名畢業於某師範大學商科的校友在Dcard分享自身經驗，一心想回中南部家鄉求職，卻遇到待遇普遍低落的窘境...

他羨慕科技業分紅破千萬 網列「這些工作」也可以賺飽飽

科技業是現今的大勢產業，不僅工程師薪水高，優渥薪資也反映在科技重鎮新竹的房價上。日前IC大廠聯詠科技2021年分紅政策出爐，傳出至少都有30個月以上水準，代表一般工程師可以拿到200萬以上的分紅，更有網友貼出1120萬的分紅獎金明細，讓眾人倒抽一口氣，大呼：「難怪新竹房價狂飆。」

他厭倦朝九晚五上班生活 列舉3「夢幻職業」時間自由又高薪

財富自由是許多人的夢想，一名網友在「Dcard」發文表示，自己當了十年上班族，身邊朋友都已開始買房、成家，他卻還領著六萬，是個朝九晚五的普通人，因此他計畫跳槽到別的產業，並列舉三種心目中的「夢幻職業」，不僅兼顧薪水，還能保有生活品質，引起網友熱烈討論。

工程師分紅破千萬「薪水虐爆醫？」網搖頭曝實情：還是輸

科技業高薪資、福利好，是許多人夢寐以求的職業，近日網路上流傳了一張科技業的分紅獎金薪資單，金額竟然破千萬，對此有網友好奇，「醫生看到科技業分紅會覺得絕望嗎？」，貼文曝光馬上引起網友熱議，但還是有許多人搖頭直呼，「醫生可以做到60幾歲，你科技業能撐多久？」。

理工男不知該進傳產還是加入國軍 過來人分析給出第三條路

畢業生投入職場前，往往會評估諸多工作型態，比較不同工作間的差異，選出適合自己的理想工作，日前一名網友指出，他親戚可以幫忙引薦進入台塑工作，但他又覺得加入國軍更穩定，因而不知道哪條路比較好，所以決定徵求網友意見。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。