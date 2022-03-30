文組生待遇大不同？網友齊推「這一行」 釣出神人月入200K

文組生就業待遇差？一名畢業於某師範大學商科的校友在Dcard分享自身經驗，一心想回中南部家鄉求職，卻遇到待遇普遍低落的窘境，讓他不禁好奇「學歷不錯的文組同學，有找到好工作嗎？」掀起網友們熱烈討論。

原PO大學就讀某師範商科，多益710、系排30%，畢業後在中南部家鄉工作，身邊也有很多同學跑去考國營公職。原PO表示，一開始充滿熱忱找工作，但月薪都3萬上下而已，薪水最好的則是行政職，最高也只願意開到31K。

貼文一出，網友們紛紛留言自己的起薪，「私立會計系，新人38K起」、「太低了啦，但會低是因為你在中南部，我普大純文組學士業助還有35K」、「我也是商科底大生，今年準備畢業起薪38K」、「私立文組，月薪45K」、「（國立）文組應屆畢業66K」。

網友們建議，文組生就業不要選擇「行政類」工作，尋找專業職位薪水才有上升的機會，「大四的時候曾在廣告行銷業過，當時的夥伴薪水很多都過60K以上，甚至到70、80K」、「第一年30K到34K，第二年34K到37K，轉職後42K」。

留言中，網友們也推薦文組畢業生可選擇「金融、銀行業」，「四大文學畢，某銀行底薪4xK」、「銀行真的滿好賺的，只是蠻常不能準時下班，但比一般服務業好多了」、「文組以台灣來說普遍最高就金融MA（儲備幹部）吧」；更釣出從事互聯網工作、月薪人民幣38K（相當於新台幣16.9萬元）的國立文組神人，「準備跳槽去新加坡 Bulge Bracket（大型跨國投資銀行），（網站）前台新鮮人一個月（月薪）20萬元，但生活品質沒很好」。