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他羨慕科技業分紅破千萬 網列「這些工作」也可以賺飽飽

聯合新聞網 / 綜合報導
網友PO出聯詠科技分紅獎金明細，2021年分紅竟高達1120萬元。圖／本報系資料照
網友PO出聯詠科技分紅獎金明細，2021年分紅竟高達1120萬元。圖／本報系資料照

科技業是現今的大勢產業，不僅工程師薪水高，優渥薪資也反映在科技重鎮新竹的房價上。日前IC大廠聯詠科技2021年分紅政策出爐，傳出至少都有30個月以上水準，代表一般工程師可以拿到200萬以上的分紅，更有網友貼出1120萬的分紅獎金明細，讓眾人倒抽一口氣，大呼：「難怪新竹房價狂飆！」

一名網友在PTT分享聯詠科技的分紅明細，直呼這薪水直接把醫師、牙醫、臺北外商公司員工遠拋在後，「難怪竹北房價狂噴，有聯詠、聯發科、瑞昱、台積這些年收幾百萬、上千萬的族群，房價怎麼可能不噴」，科技業的優渥薪資和其他產業形成強烈對比，讓他直嘆，其實不是不景氣，是自己不爭氣。

許多網友見狀紛紛表示，「選擇比努力重要」、「當初就是選錯科系…」、「台灣就交給科技業了，其他都收起來吧」、「很好啊，科技業人人有機會 ，不像醫生還玩總額制，又被健保剝削」。

不過也有網友指出，仍有其他產業能與科技業薪資水準抗衡，「金融業投資部門有看過公開資料獎金3000到5000萬這個級距的」、「文創產業自己創業當老闆有這年收的人多的是，井蛙同溫層大驚小怪」、「金融業就不用說了，畢業第二年在華爾街領100萬美元大有人在，也有朋友在外商證券業台灣site，去年幫公司賺幾十億，感覺財富自由了」、「一般人要穩走科技業，想大富就要挑戰金融保險業」。

也有人認為能領到聯詠這個等級的分紅，應該是管理階級員工，「那個分紅應該是極少數的人才有吧」、「科技業有兩種人 一種累到死錢爆多、一種累到死錢不多，前者大概20％，但輪班做到死的作業員也不少，跟你讀台大一樣，台積也有上下層，別傻了」、「不要想太多，那間是只要不是台清交都沒得面試的，不是所有工程師都這種薪水」。

薪水 新竹 PTT

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