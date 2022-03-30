工程師分紅破千萬「薪水虐爆醫？」網搖頭曝實情：還是輸

科技業高薪資、福利好，是許多人夢寐以求的職業，近日網路上流傳了一張科技業的分紅獎金薪資單，金額竟然破千萬，對此有網友好奇，「醫生看到科技業分紅會覺得絕望嗎？」，貼文曝光馬上引起網友熱議，但還是有許多人搖頭直呼，「醫生可以做到60幾歲，你科技業能撐多久？」。

一名網友在PTT以「醫生看到科技業分紅會覺得絕望嗎？」為題發文，他指出台灣從以前以來念醫學院總是高人一等的感覺，年薪輕鬆破300萬，一直都是薪資領頭羊，但是去年就開始翻轉了。

他表示，一開始聽到科技業有人領300萬就覺得不可思議，結果不斷的破紀錄，除了400萬、500萬，接下來還直接跳空到1200萬，雖然是少數，但是領比醫生多的人數絕對超過了，好奇「念醫學院的看到科技業領這麼多會感到絕望嗎？」。

貼文曝光後馬上引起網友熱議，許多網友仍認為醫生仍是較穩，「醫生可以做到60幾歲，你科技業能撐多久」、「醫生平均高，科技業落差大」、「科技業撐十年退休，醫生多做二十年」、「科技業會提早跟醫師報到啊」、「醫生可以自己開診所，你科技業可以自己開嗎？」。

不過也有人認為科技業還是比較好，「科技業多的是40歲就退休的，醫師就省省吧」、「世界首富就科技業」、「現在年輕醫生的肝比工程師還硬吧」、「科技業在分紅費用化之前年終是領股票而且是面額10塊計，年終好幾百萬，現在普通大多破百」。